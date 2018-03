Springturnier in Moosbeuren

Der Reitverein Moosbeuren eröffnet am Wochenende 17./18. März die Turniersaison der Springreiter. Höhepunkte des Reitturniers sind zwei Springprüfungen der Klassen M* jeweils zum Abschluss der beiden Turniertage.

Rund 550 Starts erwarten der Reitverein Moosbeuren und Turnierleiterin Simone Frankenhauser. Fast ein Dutzend Prüfungen umfasst das Springturnier, Start ist am Samstag, 17. März, um 8 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse A**. Das weitere Programm setzt sich aus weiteren Wettbewerben der Klassen A, L und M sowie ein Stilspringwettbewerb ohne erlaubte Zeit zusammen bis zum Turnierfinale am Sonntag, 18. März mit einer Springprüfung der Klasse M* mit Stechen.

Die Zeiten mit Beginn an beiden Tagen um 8 Uhr und der letzten Prüfung am späten Nachmittag zeigen: Größer dürfte das Starterfeld und umfangreicher das Programm beim Moosbeurer Hallenturnier nicht sein. „Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen“, sagt Turnierleiterin Simone Frankenhauser. Die Teilnehmer kommen überwiegend aus der Region, aus den Pferdsportkreisen Alb-Donau, Biberach und Reutlingen. Für die meisten Springreiter ist es das lang erwartete erste Turnier der Saison, zudem verpassen sie die Veranstaltung des RV Moosbeuren auch aus einem anderen Grund nur ungern: das Flair, das gesellige Zusammensein neben dem Sport. „Viele schätzen die angenehme Atmosphäre“, so Frankenhauser.

2018 spricht noch ein weiterer Grund für eine Teilnahme in Moosbeuren: Die Halle bekam einen neuen Boden, der Untergrund besteht nun aus Quarzsand mit Vlies. Dies sei inzwischen Standard, sagt Simone Frankenhauser und auch von Vorteil für die Reiter. „Das kommt ihnen entgegen.“

Nach Angaben des RV Moosbeuren haben etliche bekannte Reiter aus der Region ihre Teilnahme am Springturnier am Wochenende angekündigt – darunter Stefan Dudik (PSF Munderkingen), Hartwig Bendel, Ulrike Branz, Rolf Hartmann (alle RFV Bad Schussenried), Ramona Kunze (RC Langenau), Natalie Steinhauser (RSZ am Bussenberg) und Simon Strasser (RFV Hauerz). Vom gastgebenden Reitverein Moosbeuren werden unter anderem Hans-Peter Rittelmann und Simone Frankenhauser trotz ihrer Aufgaben als Turnierleiterin in den Sattel steigen.

Für den RV Moosbeuren beginnt mit dem Hallenspringturnier ein arbeitsreiches Frühjahr – vom 20. bis 22. April findet das Dressurturnier in der Halle statt, ehe kurz darauf, am 1. Mai sowie am 5./6. Mai, das große Springturnier im Freien ausgetragen wird.