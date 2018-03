Mehr als 600 Starts beim Springturnier in Moosbeuren

Zehn Springprüfungen und mehr als 600 Starts: Dies sind die Zahlen des diesjährigen Hallen-Springturniers, das am Wochenende auf der Reitanlage des Reitvereins Moosbeuren über die Bühne ging. „Unser Hallenturnier ist gut gelaufen. Wir haben wieder tollen Springsport gesehen“, zog Turnierleiterin Simone Frankenhauser am Sonntagabend eine erste Turnierbilanz.

Mit ihren Pferden „Bijou“ und „Einslive“ war Simone Frankenhauser am Sonntag selbst am Start von A-Prüfungen, in denen sie sich auf „Einslive“ einen zweiten und einen dritten Platz sicherte und mit „Bijou“ auf den siebten Platz ritt.

Gute Ergebnisse des Gastgebers

An beiden Turniertagen gaben Moosbeurer Reiter gute Visitenkarten beim vereinseigenen Hallenturnier ab. So ritt Lara Kutz am Samstag mit „Crystal“ auf den zweiten Platz des L-Springens, Christian Rittelmann mit „Corona“ landete auf dem vierten L-Platz und Hans-Peter Rittelmann platzierte sich mit „Barones von Grafenwald“ in dieser Prüfung auf Rang neun.

Im Zwei-Sterne-A-Springen am Samstag landete Lara Kutz mit ihren Pferden „Crystal“ und „Collier“ einen Doppelsieg in der ersten Abteilung, am Sonntag dominierte die Moosbeurer Reiterin beide Abteilungen der A*-Prüfung und siegte auf „Crystal“ im A-Punktespringen. Hans-Peter Rittelmann siegte auf „Barones von Grafenwald“ in der zweiten A**-Abteilung und Christian Rittelmann ritt mit „Corona“ auf den fünften A-Platz.

Die Springprüfung Klasse M am Samstag gewannen Stefanie Paul und „Castor“ aus Altusried. Der Ehinger Marcel Braig landete mit „Quicktender“ auf dem vierten M-Platz und der Öpfinger Reiter Konstantin Eduard van Damme ritt mit „Can do it“ auf Platz fünf der Ein-Stern-M-Prüfung am Samstag.

Abschluss in zwei Abteilungen

Das Abschlussspringen, eine Prüfung der Klasse M* mit Stechen, wurde in zwei Abteilungen gewertet. Siegerpaare waren Stefanie Paul und „Horse Gym’s Cool Running“ aus Altusried und Marcel Braig vom RFV Ehingen auf „Quicktender“. Konstantin van Damme und „Can do it“ aus Öpfingen ritten auf Rang vier der M-Prüfung am Sonntag.