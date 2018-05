Gute Platzierungen für Moosbeurer Reiter beim eigenen Springturnier

Nach den Wettbewerben im Dressurviereck und dem Auftakttag des Springturniers ist das traditionelle Reitturnier des Moosbeurer Reitvereins am Wochenende in die nächste und letzte Runde gegangen. Zehn Prüfungen, zu denen sich mehr als 400 Paare angemeldet hatten, standen auf dem Programm. Wie gewohnt reichte das Prüfungsangebot von Führzügelwettbewerb für die Jüngsten bis zur Springprüfung der Klasse M* mit Siegerrunde.

21 Paare stellten sich am Sonntag den Herausforderungen des „Dr.-Fritz-Mohr-Gedächtnisspringens“, einer M*-Prüfung mit Siegerrunde. Sechs der angetretenen Paar schafften mit einem Nullfehler-Ritt im Umlauf den Sprung in die Siegerrunde, die am Schluss Lea-Sophie Gut und „Cosmea“ vom Reitverein Sulmingen für sich entschieden. Jürg Küpfer vom gastgebenden Reitverein Moosbeuren ritt mit „Crystal“ auf den elften M-Platz.

Bereits am Samstag hatte eine Punktespringprüfung der Klasse M* auf dem Turnierplan gestanden. Hier siegten Marc Poppel und „Felix“ vom Reitsportzentrum Hohenzollern. Jürg Küpfer und „Crystal“ landeten auf Platz 22 hinter dem Munderkinger Reiter Stefan Dudik und „La Cucaracha“.

Aus drei L-Prüfungen durften die Turnierteilnehmer am Wochenende auswählen. Sieger im „Zwei-Phasen-L“ am Samstag waren Anna-Katharina Vogel aus Marktoberdorf auf „Quintano“ in der ersten sowie Eva Glatz und „Cosi“ aus Winterlingen in der zweiten Abteilung. Franziska Kästle und „Nabuco“ von der RSG Öpfingen, Christian Rittelmann und „Barones von Grafenwald“ aus Moosbeuren sowie Fabiola Dom und „Dona Lara“ aus Munderkingen platzierten sich in der „Zwei-Phasen-L“.

In den beiden Abteilungen des L-Springens am Sonntag gewannen Christine Widmann aus Rißegg auf „Cessy“ und Lea-Sophie Gut aus Sulmingen auf „Cosmea“. Auch hier platzierte sich das Öpfinger Paar Franziska Kästle und „Nabuco“. Die Siegerschleife der L-Springpferdeprüfung ging an Melissa Ramminger und „Czera“ aus Westerheim, Oliver Groll aus Munderkingen ritt mit „Caesar“ auf den siebten Platz.

Bereits am Samstag hatten Oliver Groll und „Caesar“ die Springpferdeprüfung der Klasse A** gewonnen. Stallkollege Stefan Dudik ritt in dieser Prüfung mit seinem Nachwuchspferd „Novastar“ auf Platz fünf. Sabrina Reeb vom RC Bach erreichte mit „Caracas“ den neunten Platz dieser A**-Prüfung.

Am Sonntagmorgen stand eine weitere A**- Springprüfung auf dem Turnierplan, die in zwei Abteilungen gewertet wurden. Die Siegerpaare waren Daniela Gack und „Galiano“ aus Bad Schussenried sowie Tina-Elisabeth Renz von der RG Heufelden mit „Chiara“.