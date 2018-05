Fabian Paulus gewinnt M*-Prüfung zum Auftakt des Moosbeurer Springturniers

Nach den Wettbewerben im Dressurviereck in der vergangenen Woche hat der Reitverein Moosbeuren am Maifeiertag sein Freilandturnier der Springreiter gestartet, das am Wochenende 5./6. Mai fortgesetzt wird. Mehr als als 400 Paare haben sich angemeldet. Sechs Prüfungen standen am Auftakttag auf dem Programm. Mit einer Stilspringprüfung der Klasse A*, geritten in zwei Abteilungen startete am Dienstagmorgen das Springturnier.

Höhepunkt des ersten Turniertags war eine Springprüfung der Klasse M* mit Stechen, die Fabian Paulus aus Trochtelfingen auf „Cadou“ gewonnen hat. Der Moosbeurer Jürg Küpfer ritt mit „Crystal“ auf den dritten M-Platz und Daniel Fiderer von den PSF Munderkingen landete mit „Casula Dantifay“ auf dem neunten M-Platz.

Vor dem M-Springen siegten Gabi Barth vom Reitsportzentrum am Bussenberg und „Vingista“ in der ersten Abteilung des Punktespringens der Klasse L. Sieger der zweiten L-Abteilung waren Sinikka Sproll und „Casino“ aus Risstissen. Christian Rittelmann vom gastgebenden Moosbeurer Reitverein ritt mit „Corona“ und „Barones von Grafenwald“ auf die Plätze zwei und drei der Punkte-L-Prüfung. Sein Stallkollege Jürg Küpfer ritt mit „Crystal“ auf den achten Platz. Franziska Kästle und „Nabucco“ von der RSG Öpfingen belegten den dritten L-Platz.

Auch die A**-Springprüfung am Dienstagmorgen wurde in zwei Abteilungen gewertet. Siegerpaare waren Hans-Günther Gack und „Cindy“ aus Bad Schussenried sowie Thierri Wagner und „Celeste Chocolate“ aus Sigmaringen. Mit Christian Rittelmann und Lara Kutz konnten sich, neben anderen Reitern aus der Region, in dieser Prüfung zwei Moosbeurer Reiter platzieren.

Die Siegerpaare der beiden Abteilungen des A*-Stilspringens waren Christina Maier und „Bluegraf“ aus Hauerz sowie Kerstin Gindele und „Meister Eder“ aus Schmalegg. In dieser Prüfung ritten Tina-Elisabeth Renz auf „Chiara“ auf den zweiten Platz und Lena Wölfe vom Moosbeurer Reitverein mit „Society“ auf den fünften Platz. Janina Missel, ebenfalls vom gastgebenden Verein, mit „La Rouge“ und Jannik Kästle aus Öpfingen mit „Lennox“ landeten auf den zehnten Plätzen.

In zwei Prüfungen hatte in Moosbeuren der Springreiter-Nachwuchs die Gelegenheit, Turnierluft zu schnuppern. Den Springreiterwettbewerb gewann Janina Wahl vom RFV Oberschwaben auf dem Pferd „Brouwerhaven’s Peggy“. Linn Sophie Freidmann vom gastgebenden Verein RV Moosbeuren ritt mit „Diamond“ in dieser Prüfung auf den achten Platz. Die Siegerschleife im Stilspringwettbewerb ging an Kerstin Moll und ihr Pferd „Sunnyboy“ aus Ingoldingen. In diesem Wettbewerb platzierten sich Isabell Binder aus Munderkingen auf „Zalando“ und Frank Gaum vom Reitverein Moosbeuren auf „Cantinus“.

Am Samstag, 5. Mai, und am Sonntag, 6. Mai geht das Springturnier auf der Reitanlage in Moosbeuren weiter. An beiden Turniertagen stehen M-Springen als Höhepunkte auf dem Turnierplan. Eine Punktespringprüfung der Klasse M* beginnt am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag startet das „Dr.-Fritz-Mohr-Gedächtnisspringen“, eine Prüfung der Klasse M* mit Siegerrunde, um 15 Uhr. Darüber hinaus warten am Wochenende drei L-Springen, vier A-Springen sowie ein Führzügelwettbewerb der jüngsten Reiter auf die Zuschauer.