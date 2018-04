Dressurturnier in Moosbeuren: Drei Tage mit rund 300 Starts

Der Reitverein Moosbeuren richtet am Wochenende sein Dressurturnier aus. Von Freitag, 20. April, bis Sonntag, 22. April, werden zehn Prüfungen und Wettbewerbe ausgetragen, insgesamt rund 300 Starts sind angekündigt. Den Abschluss der Turniertage am Sonntagnachmittag bildet die Dressurprüfung Klasse S*.

„Wir haben eine ordentliche Zahl an Nennungen“, sagt Turnierleiterin Martina Luxenburger. Zudem versprechen die angekündigten Reiter und Pferde einiges. Zu erwarten sei ein Turnier auf „gutem Niveau“, so Luxenburger, die neben ihren organisatorischen Aufgaben selbst auch sportlich ins Geschehen eingreifen wird. Auf ihrem Pferd Leander, einem elfjährigen und früher im Springreiten eingesetzten Württemberger Wallach, startet sie in der S-Dressur. „Wir haben ganz gut trainiert und hoffen, dass es einigermaßen gut läuft“, sagt Luxenburger zu den eigenen Chancen. Der Turnierveranstalter RV Moosbeuren stellt neben Martina Luxenburger noch weitere Starter, vor allem in den Prüfungen der Klasse L und A. Der Verein erhofft sich von seinen eigenen Teilnehmern gute Platzierungen.

Aus der ganzen Region kommen die Teilnehmer. Gemeldet sind nach Vereinsangaben unter anderem Iris Häcker, Carolin Heckenberger (beide RSZ Josefshof im Winkel), Melanie Ehrenfeld, Christina Dudik (beide PSF Munderkingen), Jasmin Schaudt (RFV Herbertingen), Alexandra Fischbach (RSG Umlachtal), Sabrina Pfefferle, Nicole Kohler (beide RC Rißegg), Marcel Wolf (RFV Bad Waldsee), Andreas Fessler (RSC Rupertshof) und Josepha Eberhard (PF Lußhof Laupheim).

Stark vertreten sind Reiter aus dem Gebiet des Pferdesportkreises Biberach, dem der RV Moosbeuren als einziger Verein aus dem Landkreis Ab-Donau angehört. Bei dem Turnier werden in zwei Prüfungen – den Wettbewerben Klasse M mit einem Stern und Klasse M mit zwei Sternen am Samstag – Punkte für die Dressurkreismeisterschaften des Biberacher Pferdesportkreises vergeben. Ebenfalls ein Qualifikationsturnier ist die Dressurpferdeprüfung der Klasse A, mit dem das Moosbeurer Turnier am Freitagvormittag eröffnet wird. Dabei geht es um den Gert-Gussmann-Cup, einem Wettbewerb für junge Reitpferde, dessen Finale nach mehreren anderen Stationen dann in Marbach ausgetragen wird.

S*-Dressur als Höhepunkt

Abschluss und Höhepunkt des Moosbeurer Dressurturniers ist am Sonntagnachmittag die Dressurprüfung der Klasse S mit einem Stern. Mehr als 40 Nennungen für die schwierigste Prüfung des Turniers gingen ein.