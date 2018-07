Wallenstein-Bettler kommen nach Möhringen

Beim 5. Altertümlicher Bauern- und Handwerkermarkt am Sonntag, 18. September, kommen mehr als 60 verschiedene Handwerker nach Möhringen. Sie zeigen ihr Handwerk so, wie es früher ausgeübt wurde. Bereits zum dritten Mal sind auch die „Wallenstein-Bettler“ der Wallensteinspiele in Memmingen mit dabei. Im Dreißigjährigen Krieg um das Jahr 1630 wurde Memmingen einen Sommer lang gewissermaßen in den Mittelpunkt großer europäischer Politik gerückt. Der berühmte Feldherr Wallenstein kam mit seinem Heer, das er für Kaiser Ferdinand II. einsetzte, nach Memmingen und schlug dort seine Residenz auf.

Die Heere in der Zeit der damaligen Zeit begleitete immer eine Schar lichtscheues Gesindel. So folgte auch dem Wallensteinschen Heer eine Vielzahl von Bettlern und Gauklern, die sich mit nicht ganz einwandfreiem Lebenswandel über Wasser hielt. Die Bettlergruppe heutzutage ist bei den historischen Wallenstein-Spielen in Memmingen und bei weiteren großen historischen Festen in Bayrisch-Schwaben mit dabei Die Wallenstein-Bettler betteln aber nicht mehr wie früher für ihren eigenen Lebensunterhalt, sondern für gemeinnützige Zwecke. In Möhringen betteln sie um Spenden für die Nachsorgeklinik Tannheim im Schwarzwald, der Reha- Klinik für chronisch kranke Kinder. Für diesen Zweck stellt die Musikkapelle Möhringen auch einen Teil der Einnahmen aus den Eintrittsgeldern zur Verfügung.