Erlebnis: Möhringen bereitet großen Markt vor

Alle drei Jahre geht es rund in Unlingens Teilort Möhringen. Zum fünften altertümlichen Bauern- und Handwerkermarkt am Sonntag, 18. September, von 10.30 bis 18 Uhr, laufen die letzten Vorbereitungen. Der Veranstalter, die Musikkapelle Möhringen, verspricht ein Erlebnis für die ganze Familie. Eröffnen werden den Markt der Fanfarenzug Unlingen und die Böllerschützen der Riedlinger Schützengilde.

Aus ganz Oberschwaben, aus dem Allgäu und von der Schwäbischen Alb kommen mehr als 60 verschiedene Handwerker die ihr Handwerk so zeigen, wie es früher ausgeübt wurde. Dabei sind Schmiede, Zimmerleute, Steinmetze, Örgelebauer, Schnitzer, Töpfer, Seiler, Küfer, Bürstenbinder, Parkettleger, Schindelmacher, Metzger, Schreiner, eine historische Druckerei, Modelschnitzer, Maler, Instrumentenbauer, Seifensieder und viele mehr. Es werden alte Handarbeitstechniken wie Klöppeln, Spinnen, Weben, Sticken und Nähen demonstriert. Es wird Seegras gesponnen, Hopfenkränze und Floristik aus Naturprodukten angeboten. Vor der Mühle werden Mahlsteine geschärft. Schäfer und Imker zeigen ihre Produkte.

Die Besucher können die Ausstellung von über 100 verschiedenen Kartoffelsorten und mehr als 200 Tomatensorten bestaunen. Es gibt Informationen zum Streuobstanbau mit Sonderverkauf von Hochstammapfelbäumen alter Sorten. Ein Mauser erklärt die Kunst des Mausfangs. Die erste mobile Allgäuer Käseschule aus Oberstaufen kommt mit mehreren Käsekesseln und lädt die Besucher zum Mitmachen ein.

Die Berg-Brauerei baut ihre historische Bierflaschenabfüllanlage auf und füllt das frische Bier in Steingutflaschen. Das alte Kinderkarussell lässt Kinderherzen höher schlagen. Die Waschfrauen aus Ochsenhausen waschen am Graben wie vor hundert Jahren. Wieder mit dabei sind die „Haflingerfreunde Südwüttemberg-Bodensee“, die ihre Haflingerpferde präsentieren und Kutschfahrten anbieten.

Auf dem „Viehmarkt“ werden Kühe, Schweine, Pferde, Schafe, Ziegen und Geflügel ausgestellt. Für Kinder gibt es verschiedene Aktionen zum Mitmachen: Töpfern, Holz machen, Flachs verarbeiten, Getreide dreschen, Messer schnitzen.

Eine historische Dreschmaschine wird betrieben und veranschaulicht wie früher im Herbst und Winter die Garben gedroschen wurden. Mit dabei auch die Dreschflegelgruppe aus Schlier. Mit historischen Stationärmotoren werden alte landwirtschaftliche Maschinen betrieben und deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten gezeigt.

Die Ausstellung alter landwirtschaftlicher Maschinen und viele Traktoren werden die Besucher begeistern. Alle Besitzer von Oldtimer-Traktoren bis zum Baujahr 1970 sind eingeladen nach Möhringen zu kommen und ihr Fahrzeug auszustellen. Als Dankeschön erhalten die Fahrer freien Eintritt und Verzehrgutscheine.

Am Schießstand des Schützenvereins kann mit Pfeil und Bogen sowie Armbrust geschossen werden. Die „Wallenstein-Bettler“ von den historischen Wallensteinspielen in Memmingen sind auf dem Markt unterwegs. Auf dem ganzen Marktgelände, in den Biergärten beim Rathaus, im Schulhaus, beim Backhaus und in der Scheune von Josef Buck werden die Besucher mit verschiedenen schwäbischen Spezialitäten bewirtet.

Die Musikkapelle Möhringen wird dabei von Möhringer Vereinen, der Narrenzunft Unlingen, der Freiwilligen Feuerwehr Daugendorf, der Stadtmusik Riedlingen und dem Akkordeonorchester Riedlingen unterstützt. Die Musikkapellen aus Daugendorf, Hundersingen und Reutlingendorf, die Stadtkapelle Scheer, der Fanfarenzug Unlingen, Jagdhornbläser Bussen, die Dudelsackgruppe Highlandsack, Drehorgel- und Ziehorgelspieler sorgen für Unterhaltung auf dem ganzen Marktgelände. Die Tänze der Trachtengilde Riedlingen und des Trachtenkreises Ochsenhausen sowie verschiedene Gaukler werden die Besucher begeistern.

INFO: Der Markt dauert von 10.30 bis 18 Uhr und findet bei jeder Witterung statt. Bei Regenwetter stehen mehrere Maschinenhallen und Vordächer im Dorf zur Verfügung. Oldtimerfahrer bekommen Informationen bei Wolfgang Fiesel, Telefon 0170-9620769 oder unter Telefon 0172-8683773.