Verkäufer für Flohmarkt gesucht

Zum 50. Bestehen des Waldfests Mittelbuch findet am Samstag, 28. Juli, auch heuer wieder ein Flohmarkt rund um die Turn- und Festhalle in Mittelbuch statt. Verkaufsbeginn ist um 8 Uhr. Verkäufer können sich für einen Stand direkt beim Veranstalter, dem Musikverein Mittelbuch, anmelden. Der laufende Meter kostet fünf Euro. Die Anmeldungen werden online unter www.mv-mittelbuch.de, unter Telefon 0152/29604617 oder per E-Mail an flohmarkt@mv-mittelbuch.de angenommen. Am Flohmarkt bietet der Musikverein Frühstück und Mittagstisch an, auch für eine Kinderunterhaltung ist gesorgt.