SV Mittelbuch: „So locker“ zum Titel

23 Siege in 26 Spielen: Der SV Mittelbuch hat eine überragende Saison in der Fußball-Kreisliga B II mit dem Meistertitel gekrönt und startet nach sieben Jahren in der kommenden Spielzeit wieder in der Kreisliga A. Die Mannschaft von Trainer Marcel Übelhör lieferte sich über die gesamte Runde hinweg einen spannenden Titelkampf mit dem Zweiten, der SGM Altheim/Schemmerberg, behielt am Ende aber durch einen Ausrutscher des Konkurrenten die Oberhand.

Für den Mittelbucher Höhenflug gibt es mehrere Gründe. „Wir sind immer ruhig geblieben und haben nie unbedingt einen Meisteranspruch gestellt“, sagt Mittelbuchs Sportlicher Leiter Hagen Zell. Die Ruhe war also der Schlüssel zum Titel – dementsprechend ziert der Spruch „so locker“ das Meisterschafts-Shirt des SV Mittelbuch.

Viele Spitzenwerte

Doch sicherlich hatte der Erfolg auch sportliche Gründe. Nur selten dominierte eine Mannschaft so deutlich die Liga, nach 26 Spieltagen schlugen 71 Zähler auf dem Punktekonto des SVM zu Buche. Zudem kassierte die Mittelbucher Defensive lediglich 19 Gegentreffer – nur einer von vielen Spitzenwerten. Neben der stabilen Defensive hatte Stürmer Roland Stammler mit 30 Saisontoren großen Anteil am Aufstieg. „Klar haben Einzelne dieses Jahr herausragend gespielt, doch der Erfolg ist der gesamten Mannschaft zuzuschreiben. Zudem hatten wir durch unseren breiten Kader bei Ausfällen beinahe keinen Qualitätsverlust zu beklagen“, analysiert Zell. Schlechte Stimmung habe es in der Saison praktisch nie gegeben, beispielsweise habe die Mannschaft nach schwächeren Partien im nächsten Spiel die richtige Reaktion gezeigt. Dabei spielte der SV Mittelbuch erstmals seit dem Abstieg vor sieben Jahren um den Meistertitel, in den Jahren zuvor pendelte man zwischen Rang fünf und zwölf.

In dieser Saison war dem SVM Platz eins bereits am vorletzten Spieltag nicht mehr zu nehmen, die echte Meistersause stieg dann aber zum Saisonabschuss nach dem 4:1-Heimsieg gegen den SV Ellwangen. „Am Abend fand ein Umzug durch das Wohngebiet statt. Ein Großteil hat die Nacht durchgefeiert, am Sonntagmittag sind wir noch mit einem Wagen zu verschiedenen Bekannten gefahren“, sagt Zell. Auch unter der Woche habe die Mannschaft abends noch zusammengesessen, mit dem Urlaub auf Mallorca von Freitag bis Dienstag will die rund 40-köpfige Spieler- und Betreuer-Truppe eine überragende Saison nun aber endgültig ausklingen lassen.

Im nächsten Jahr muss sich das Team in der A-Liga beweisen, der die Mittelbucher zuletzt in der Saison 2010/2011 angehörten. Die Vereinsführung um Zell vertraut der Aufstiegsmannschaft: „Der Kader wird im kommenden Jahr identisch bleiben und auch Trainer Marcel Übelhör hat für ein weiteres Jahr zugesagt.“ Dabei wolle der SVM im Mittelfeld Fuß fassen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Die Weichen dafür werden ab dem 10. Juli in der vermutlich nicht ganz „so lockeren“ Saisonvorbereitung gestellt.