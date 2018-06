Mittelbuch feiert seine Rückkehr in die Kreisliga A

Der SV Mittelbuch kehrt in die Fußball-Kreisliga A zurück. Sieben Spielzeiten war der SVM nach dem Abstieg 2011 in der Kreisliga B II zu Hause, am Sonntag machte die Mannschaft von Trainer Marcel Übelhör vorzeitig die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg perfekt. „Die ganze Gemeinde hat am Sonntag gefeiert“, sagt SVM-Spielleiter Hagen Zell. „Es sind einfach alle nur happy.“ Die Feierlichkeiten am Sonntag sollen aber erst der Auftakt für die große Meistersause am kommenden Wochenende gewesen sein.

Lange hat sich an der Tabellenspitze der Kreisliga B II ein Zweikampf zwischen dem SV Mittelbuch und der SG Altheim/Schemmerberg abgespielt. Zur Winterpause war klar: Diese beiden Mannschaften werden aller Voraussicht nach den Titel unter sich ausmachen.

Das dementsprechend mit Spannung erwartete direkte Aufeinandertreffen am 22. April brachte aber keine Vorentscheidung, die Partie endete 2:2. Am drittletzten Spieltag leistete sich Altheim/Schemmerberg dann den entscheidenden Patzer bei der 1:2-Niederlage gegen die SGM Reinstetten II. „Nach diesem Spiel haben wir uns gesagt, dass wir es jetzt eigentlich packen müssten“, erklärt Hagen Zell. Und die Mittelbucher nutzten ihren ersten Matchball, siegten zu Hause gegen den FV Rot mit 2:0.

In die Saison 2017/18 waren die Mittelbucher ambitioniert gestartet. Um den Aufstieg mitspielen war das erklärte Ziel, hatte sich der SVM personell doch gut verstärkt. Die beiden Eigengewächse Michael Lämmle und Patrick Rehm kehrten vom Bezirksligisten SV Steinhausen zurück, außerdem schlossen sich Roland Stamler (TSV Ummendorf) und Pascal Reisch (SV Ringschnait) den Grün-Weißen an. „Ohne diese vier Spieler wäre es deutlich schwerer gewesen“, weiß Zell, der aber auch den „starken Zusammenhalt“ aller Beteiligten von der ersten bis zur zweiten Mannschaft als zentralen Erfolgsgarant nennt.

Auch wenn der Titelgewinn am vergangenen Wochenende bereits ausgiebig gefeiert wurde, soll die große Party ist erst noch kommen. Nach dem letzten Saisonspiel am Samstag in Ellwangen wird laut Aussage von Hagen Zell auf dem Mittelbucher Sportgelände groß gefeiert, auch am Sonntag und Montag soll’s noch weitergehen, Traktortour durchs Ort und Besuch der örtlichen Lokale inklusive. Zuvor liegt der Fokus aber noch einmal auf dem Sportlichen. „Wir wollen uns in Ellwangen standesgemäß mit einem Sieg aus der Liga verabschieden“, sagt Hagen Zell.