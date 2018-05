Lieblingslieder aus sechs Jahrzehnten

Der Gesangverein Mittelbuch hat sein 60-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert gefeiert. Unter der Leitung von Christina Fischer hat er mit dem Programm „Wir singen Lieblingslieder der letzten 60 Jahre...“ die Besucher in seinen Bann gezogen.

Karin Semtner begrüßte die Besucher und ging auf die Lieder, die die Besucher erwarteten, näher ein. Zu Beginn „Auf uns“ von Andreas Bourani, gefolgt von „The Sound of Silence“ von Simon und Garfunkel. „Das Lied der Berge“ oder besser bekannt unter „La Montanara“, „ Schön ist es auf der Welt zu sein“ mit Kinderstimmen von Roy Black und Anita, „Always look on the bright Side of Life“ von der Komikertruppe Monty Python. „We are the world“ mit Kinderstimmen von Michael Jackson und Linonel Richie, „Die kleine Kneipe“, einer der größten Erfolge Peter Alexanders, „Im Wagen vor mir“ und der krönende Abschluss „Tage wie diese“ von den Toten Hosen.

Rockklassiker mit Helle Dangel

Daniel Gräser begleitete den Part des Gesangvereins gekonnt und mit viel Takt am Klavier. Nach der gesanglichen Darbietung spielte und sang Helle Dangel bis zum Schluss Rockklassiker, Oldies, Balladen und Countrymusik.

Bei den zahlreichen Besuchern kam das Konzert sehr gut an, teilt der Gesangverein mit.