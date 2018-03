Karl Reinberger zum Ehrenmitglied ernannt

Bei der Generalversammlung des Musikvereins Mittelbuch ist Wolfgang Spengler junior als Vorsitzender bestätigt worden. Karl Reinberger wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Außerdem feiert der Verein in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen.

Eröffnet wurde die Versammlung mit dem Bericht des Vorstands von Wolfgang Spengler junior. Der Verein könne auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen: Im April wurde erstmals das schwäbische Essen in der Turn- und Festhalle Mittelbuch veranstaltet, das für den Verein ein voller Erfolg war. Das traditionelle Waldfest am ersten Sommerferienwochenende mit einer Feierabend-Hockete mit der Coverband „Greeen“, einem stetig größer werdenden Flohmarkt am Samstagmorgen und einem schönen Sonntag auf dem Waldfestplatz sicherlich einer der Höhepunkte gewesen. Der „Abend der Blasmusik“ im Oktober sei leider nicht so erfolgreich wie gewünscht gewesen und sei in diesem Jahr sicherlich noch ausbaubar. Auch hinsichtlich der musikalischen Arbeit im Verein gab es 2017 eine Neuheit. Seit Januar ist Bernd Schuck musikalischer Leiter des Musikvereins.

Schriftführerin Katharina Hecht veranschaulichte das Vereinsjahr in ihrem Bericht. Im Bericht der Kassierer wurde deutlich, dass der Musikverein solide finanziell wirtschaftet, dies bestätigten auch die beiden Kassenprüfer Johannes Sauter und Karl Eibofner. Bernd Schuck berichtete über die musikalischen Veränderungen und bedankte sich auch für die Probenarbeit. Gleichzeitig durfte er drei Kameraden beglückwünschen, die im vergangenen Jahr nur ein- oder zweimal in den Proben gefehlt haben: Martin Barthold, Wolfgang Spengler junior und Stefan Herrmann durften sich als Belohnung für ihren fleißigen Probenbesuch über ein kleines Präsent freuen.

Bei den Wahlen unter der Wahlleitung von Ortsvorsteher Karl Wohnhas wurden die Schriftführerin Katharina Hecht, die Beisitzer Andreas Herrmann und Franz Unsöld sowie der Vorsitzende Wolfgang Spengler junior einstimmig wiedergewählt. Die zweite Kassiererin Martina Göppel verabschiedete sich aus dem Vorstand, für sie wurde Theresa Gerster einstimmig gewählt.

Eine besondere Ehrung erhielt der ehemalige Musiker Karl Reinberger, der für seine mehr als 30-jährige aktive Tätigkeit im Musikverein und für seine außerordentlichen Dienste für den Verein zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Ebenfalls wurde Paul Bertsch für seine 50-jährige passive Mitgliedschaft im Musikverein geehrt. Nachträglich wurde Bertram Frisch für seine 30-jährige aktive Tätigkeit im Musikverein die Ehrennadel des Blasmusikverbands Baden-Württemberg in Gold verliehen, er konnte beim Weihnachtskonzert die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen.

Zum Abschluss der Generalversammlung stellte der Wolfgang Spengler noch kurz das Programm für das Jubiläumsjahr vor – der Musikverein wird 120 Jahre alt. Das schwäbische Essen ist am 18. März in der Turnhalle Mittelbuch, gefolgt vom 50. Waldfest in Mittelbuch, bei dem als besonderer Höhepunkt die Band „Allgäu Power“ am Samstagabend (27. Juli) auf dem Waldfestplatz spielt.