Jubiläumskonzert steigt am 5. Mai

Der Gesangverein Mittelbuch feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums haben die Verantwortlichen einen Projektchor ins Leben gerufen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr in der Turnhalle in Mittelbuch statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Dirigenten Christina Fischer hat mit dem Projektchor des Gesangvereins Mittelbuchs für diesen Abend ein Programm aus bekannte Lieder unter dem Motto „Wir singen Lieblingslieder“ zusammengestellt. Nach einigen Monaten proben ist der Chor nun bereit für den Auftritt. Am Klavier begleitet Daniel Gräser. Als Gast begrüßt der Chor Helle Dangel. Er spielt Rockklassiker, Oldies, Balladen und Countrymusik.

Der Eintritt ist für das Konzert frei, Spenden sind jedoch herzlich willkommen.