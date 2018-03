Hauptkerle treten in Mittelbuch auf

Beim traditionellen Kabarettabend des SV Mittelbuch gastieren am Samstag, 14. April, die Hauptkerle mit ihrem neuen Programm „Hendra 4“ in der Turn- und Festhalle in Mittelbuch. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass in die Halle ab 19 Uhr.

Die Kult-Comedygruppe um Jörg Weggenmann und Werner Zell ist in der oberschwäbischen Kleinkunstszene bestens bekannt, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach ihrem letztjährigen ausverkauften Gastspiel in Mittelbuch mit ihrem Best-of-Programm bringen die beiden nun ihr aktuelles Programm auf die Bühnen. Wie immer bieten die Hauptkerle Alltägliches, Skurriles, Sonderbares, Normales, Gschbässiges – ebba richtig Schwäbisch! Den Besuchern wird der Spiegel des Alltages vorgehalten. Jeder kann sich laut Ankündigung in den Geschichten wiedererkennen und schlage die Hände über dem Kopf zusammen.

Ob als Tankstellenbesitzer „Sprit-Pit“ (Werner Zell) und dessen türkischen Mitarbeiter „Mehmet Aslan“ (Jörg Weggenmann), andere skurrile Personen oder Tankstellenbesucher, die die Bühne heimsuchen, alle werden mit Wortwitz und Sprachjonglage in extrem hohem Tempo durch die Szenerie geschleust.