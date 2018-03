Ein Selbstverkäufer Baby- und Kinderbasar findet am Samstag, 3. März, von 13 bis 15 Uhr in der Turnhalle Mittelbuch statt. Schwangere erhalten bereits ab 12.30 Uhr Einlass. Das Basarteam bietet in diesem Jahr zum ersten Mal eine Kinderbetreuung im Nebenraum an und auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Die Einnahmen kommen gemeinnützigen Einrichtungen zugute.