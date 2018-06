Band Allgäu Powert spielt beim Waldfest-Open-Air

Schon ein halbes Jahrhundert lang wird in Bebenhaus das Waldfest am ersten Sommerferien-Wochenende gefeiert. Zum diesjährigen Jubiläum hat sich der Musikverein Mittelbuch etwas Besonderes überlegt und veranstaltet am Samstag, 28. Juli, ein Waldfest-Open-Air mit der Band Allgäu Power.

Die Partyband besteht aus sechs Musikern, die ihr Können auf unterschiedlichen Instrumenten in ihrem eigenen Stil präsentieren und auf der Bühne mindestens genauso viel Spaß haben wie ihr Publikum, heißt es in der Ankündigung. Die Band spielt Partyklassiker und Hits aus junger Volksmusik, Schlager, Klassiker aus Rock und Pop, aktuelle Partykracher und Charthits der deutschsprachigen und internationalen Musiklandschaft.

Das Open Air beginnt am Samstag, 28. Juli, um 19 Uhr. Die Karten gibt es an der Abendkasse für zehn Euro. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Turnhalle Mittelbuch statt.