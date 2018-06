Zonta spendet 3000 Euro fürs Ulrika-Nisch-Haus

Das Frauennetzwerk Zonta unterstützt das Ulrika-Nisch-Haus in Mittelbiberach mit 3000 Euro. Bei der Spende stammt aus dem Erlös des Herbstmarkts im Mittelbiberacher Schlosshof.

„Dank des schönen Tages und eines guten Umsatzes ist eine hübsche Summe zusammengekommen“, sagte die Präsidentin von Zonta Oberschwaben, Eva Funk. Die Frauen des Serviceclubs verkauften beim Herbstmarkt im September wie jedes Jahr Getränke, selbst gemachte Kuchen und Suppen.

Zonta ist ein internationaler Zusammenschluss berufstätiger Frauen mit dem Ziel, die Stellung der Frau voranzubringen. Sie fördern begabte Frauen und unterstützen Frauen in Not, sowohl mit Hilfsprojekten in armen Weltregionen als auch in der Heimat. Die Arbeit des Ulrika-Nisch-Hauses „entspricht genau unseren Zielen“, sagte Funk, als sie gemeinsam mit Gabriele Sauter vom Zonta-Förderverein den Scheck an Fine Pfleghar vom Vorstand der Ulrika-Nisch-Stiftung überreichte.

In dem Haus in Mittelbiberach finden Frauen im Schwangerschaftskonflikt eine vorübergehende Heimat und Betreuung. Viele Frauen schafften es nach dem Auszug, auf eigenen Füßen zu stehen, oder sie kehrten in ihre Familie zurück. Insofern sei dies gelungene Hilfe zu Selbsthilfe, waren sich die Versammelten einig.

Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin sagte: „Man kann nicht gegen Abtreibung sein, wenn man Frauen in Not nicht hilft.“ Dass er jedes Jahr den Schlosshof zur Verfügung stelle, trage wesentlich zum Erfolg des Zonta-Herbstmarkts bei, sagte Funk.

Der nächste Herbstmarkt ist am 18. September.

Informationen zum Klub unter www.zonta-oberschwaben.de