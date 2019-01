Wo Mittelbiberach künftig noch bauen kann

Wo können in Mittelbiberach künftig Wohnbebauung und Gewerbeflächen entstehen? Über diese Frage hat der Gemeinderat bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) 2035 entschieden. Dieser stellt zunächst allerdings nur einen Entwurf dar. Diskussionen gab es im Rat vor allem über die Mitbestimmungsrechte der Gemeinde bei der Ausweisung des geplanten interkommunalen Gewerbegebiets „Flugplatz“ im Nordosten.

„Als logische Entwicklung“ hat Mittelbiberachs Bürgermeister Florian Hänle die geplanten Ausweisungen im Flächennutzungsplan bezeichnet. An mehreren Stellen sieht die Gemeinde langfristig noch Flächen, um zu wachsen. 14,7 Hektar sind an Bedarfsflächen für Wohnbebauung in dem Plan vorgesehen. Allerdings handelt es sich dabei um einen rechnerischen Wert, der sich je nach Bevölkerungsentwicklung verändern kann.

Der Gemeinderat ist nun dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt und hat zusätzlich zu den bestehenden Flächen die neuen Gebiete „Hinter den Gärten“ mit 3,1 Hektar im Nordosten der Gemeinde und das Gebiet „Bruckenäcker III“ mit 1,9 Hektar in Reute neu in den FNP 2023 mitaufgenommen. Letzteres soll das bestehende Wohngebiet Richtung Osten erweitern. Die bereits im FNP 2020 vorgesehenen Gebiete „Beim Kinderhaus“, „Zwischen den Dörfern“ sowie „Kientzheimer Straße“ wurden etwas angepasst in die Fortschreibung übernommen.

Ratsmitglied Christof Ege verwies darauf, dass die geplanten Gebiete „hammerschwer zu erwerben“ seien. Bürgermeister Hänle entgegnete, die Gemeinde müsse aktuell den Flächenbedarf von 14,7 Hektar abbilden. „Städteplanerisch gesehen machen die Gebiete schon Sinn“, erklärte er.

Zusätzlich zu den Wohnbauflächen wurden auch vier Hektar gewerbliche Flächen neu in den Plan aufgenommen. Diese entsprechen dem Anteil der Gemeinde Mittelbiberach an dem geplanten interkommunalen Gewerbegebiet „Flugplatz“. Das insgesamt 16 Hektar große Gebiet will die Gemeinde gemeinsam mit der Stadt Biberach umsetzen. Gemeinderat Hans Mast gab zu Bedenken, dass das Gebiet zwar in „Konkurrenz“ stehe zu dem rund drei Mal so großen interkommunalen Gewerbegebiet im Rißtal (IGI), aber dennoch aber attraktiv sei. „Es wäre schön, wenn es sich entwickeln würde“, sagte er.

Bürgermeister Hänle erklärte: „Ich gehe davon aus, dass das Gewerbegebiet in Mittelbiberach kommt.“ Von den 16 Hektar liegen ein Großteil auf Biberacher Gemarkung. Bedenken gab es daher von Seiten einiger Räte, die Zweifel erhoben, ob in dem Gebiet noch Platz für kleine und mittelständische Betriebe aus Mittelbiberach bleibe. „Ich habe die Befürchtung, dass unsere Gewerbebetriebe nicht zum Zuge kommen“, sagte Antonius Moll. Georg Trittler pflichtete ihm bei und forderte, dass in dem Gebiet „auch die Mittelbiberacher bedient werden“.

Platz auch für Kleingewerbe

Bürgermeister Hänle beschwichtigte: „Wir sind gleichberechtigte Partner mit der Stadt Biberach.“ Es bestünden „Einflussmöglichkeiten“, um auch Kleingewerbe anzusiedeln.

Zusätzlich zum Anteil in dem interkommunalen Gewerbegebiet will die Gemeinde rund vier Hektar nördlich des bestehenden Gewerbegebiets „Lehmgrube“ beibehalten und auch in den FNP 2035 übernehmen.

Der Zeitplan sieht nun vor, dass die Verwaltungsgemeinschaft Biberach die Planungen aus den Gemeinden in den Vorentwurf einarbeiten und diesen voraussichtlich Ende April 2019 beschließen wird. Danach beginnt das Verfahren mit der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange.