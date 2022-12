Wintersportler vom Skiclub fahren zur Skisafari rund um Innsbruck

Der Skiclub Mittelbiberach bietet von Freitag, 10. Februar, bis Sonntag, 12. Februar, eine Fahrt nach Tirol an. Am Freitag geht es direkt ins Skigebiet Axamer Lizum. Die Bahnen erschließen 40 Kilometer abwechslungsreiche Pisten von 1500 bis 2340 Meter. Eine neue Bahn ersetzt den Schrägaufzug und verkürzt die Wartezeiten. Am Abend geht es weiter ins Hotel Stubai in Schönberg. Für die Skifahrer und Snowboarder steht am Samstag das Skigebiet Schlick 2000 im Stubaital auf dem Programm. Hier gibt es insgesamt 22 Kilometer Abfahrten auf 1000 bis 2240 Metern Höhe. Am Sonntag geht es zum Abschluss zum Glungezer. Die insgesamit 23 Pistenkilometer erstrecken sich auf Höhen von 1000 bis 2300 Meter. Der Glungezer gilt unter Freeridern als Geheimtipp. Der Fahrpreis für Bus, drei Tage Skipass und Halbpension beträgt 385 Euro. Informationen und Anmeldung im Internet unter www.skiclub-mittelbiberach.de