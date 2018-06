Wie Roboter einem Landwirt Glück bringen

Roboter haben Familie Behringer die Angst genommen. Die Angst vor den schwankenden Milchpreisen, die Angst davor, dass ihre Familie den Betrieb mit den 230 Kühen irgendwann nicht mehr stemmen könnte. Mehr als zwei Millionen Euro haben sie vor einigen Jahren in einen Stall investiert und hoffen, dass sie ihre Wette auf die Zukunft aufgeht. In der Region Biberach gilt ihr Hof im Weiler Schönenbuch längst als Vorzeigemodell, auch weil er Lösungen aufzeigen kann für die Probleme vieler Bauern.

Die Brüder Nikolas und Tobias Behringer kennen die Schicksale ihrer Kollegen: „Klar hören wir immer wieder, dass Landwirte aufgeben müssen“, sagt der 22-jährige Landwirtschaftsmeister Tobias und der 17-jährige Nikolas pflichtet ihm bei: „Das macht einem schon Angst. Aber dann stellt sich die Frage, wie man wettbewerbsfähig bleiben kann.“

Die Antwort steht in ihrem Stall, umringt von Kühen: drei Edelstahlschränke, mannshoch, unermüdlich. In 24 Stunden stehen sie nur eine Stunde still – zur Reinigung. Auf den ersten Blick wirken die Melkroboter wie Fremdkörper, die mitten in das Herz des Stalles gesetzt wurden. Doch die Kühe nehmen die moderne Technik dankbar an. Auch weil die Roboter mit einem simplen Trick funktionieren: Kraftfutter lockt die Tiere in die Schleuse. Dort prüft der Roboter den siebenstelligen Code am Halsband der Tiere, kommt eine Kuh zu oft vorbei, fährt das Lockfutter ein, die Kuh muss die Schleuse wieder verlassen.

Roboter erkennt Gesundheit

Doch bei den meisten Tieren beginnt der Roboter zu arbeiten: Während die Kuh frisst, ortet ein Sensor ihre Zitzen. Bürsten fahren aus, säubern und stimulieren das Euter, dann wird das Tier gemolken. Noch bevor der erste Tropfen in den Glastank wandert, wird die Milch mit Ultraschall auf Fett- und Eiweißgehalt sowie die Leitfähigkeit überprüft. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf die Gesundheit der Kuh ziehen. „Früher hat man von Hand angemolken und dann die ersten Milchstrahlen auf die optische Qualität überprüft“, erzählt ein Vertreter der Melkroboterfirma. Das heutige System verspreche mehr Sicherheit und vor allem einen geringen Arbeitsaufwand für die Landwirte. „Zudem kann die Kuh zum Melken, wann sie möchte.“

Für die Familie Behringer war die Anschaffung eine Grundsatzentscheidung. Vor drei Jahren haben sie mit dem Bau des neuen Stalls begonnen und schließlich ihren Kuhbestand nahezu verdoppelt. „Mit dem normalen Melkstand und unseren Leuten wäre das nicht gegangen“, sagt Roland Behringer. Seine Mitarbeiter sind Ehefrau Cornelia und die beiden Söhne. „Unser Tag hat auch nur 24 Stunden“, sagt Roland Behringer. Viel sei ihnen daran gelegen, den Hof als Familienbetrieb weiterzuführen. Und der Neubau hätte „alle Probleme gelöst“.

Es scheint nur im ersten Moment paradox zu sein: Ausgerechnet die Vollautomatisierung, Hightech-Maschinen und Effizienzgedanken sichert den Familienbetrieb: „Unser Hof ist ein Unternehmen, das geführt werden muss“, sagt Cornelia Behringer. „Wir müssen stets die Zahlen im Kopf haben.“

Flexibel sein für’s Fußballschauen

Eine Zahl ist dabei besonders wichtig: 36 Cent erhält der Betrieb zurzeit für den Liter Milch. Das kann sich auch schnell ändern – auf einem Markt ohne Quoten. „Ein Cent Unterschied trifft uns schon hart“, sagt Landwirtin Behringer. Mitarbeiter einzustellen, hält sie da für ein riskantes Unterfangen. Heute stehe sie morgens und abends insgesamt knapp vier Stunden im Stall, in dieser Zeit kontrolliert sie die Roboter, prüft die Tiere und kann auch ab und zu ihre Freizeit genießen. „Wenn früher zum Beispiel ein Fußballspiel im Fernsehen lief, musste ich trotzdem im Stall stehen. Heute kann ich flexibel sein.“ Sie sei glücklich mit der Entscheidung für die Roboter.

Der neue Stall übernimmt noch eine Vielzahl weiterer Arbeiten: Rollläden schließen automatisch bei Wind und Regen, die Lichtsteuerung reguliert die Beleuchtung. Nachts stellt sie auf Rotlicht, das soll die Tiere beruhigen und ihnen den Weg zum Melkroboter beleuchten. Das isolierte Dach sorgt zudem für angenehmes Klima im Stall und zusätzliche Roboter säubern den Spaltenboden. Zudem hat sich die Familie mit einer Biogasanlage ein zweites Standbein aufgebaut. Die Einnahmen aus der Anlage seien deutlich berechenbarer als der Milchpreis.

Cornelia Behringer sagt, für sie und ihre Familie sei vieles leichter geworden – und trotz Automatisierung seien viele Tiere heute zutraulicher als früher. Vor allem aber gebe es eine echte Zukunftsperspektive für den Hof in Schönenbuch: Sohn Tobias will einmal übernehmen. Natürlich sei eine Investition wie die seiner Familie nicht für jeden Landwirt zu stemmen. Aber für ihn zählten auch andere Werte: „Ich habe immer einen Stall wollen, in dem so viel wie möglich automatisch funktioniert“, sagt er. „Damit ich auch mal Freizeit hab’.“