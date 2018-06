Wie der Breitensport Reute eroberte

Der Tun- und Sportverein (TSV) Reute feiert am kommenden Freitag und Samstag, 8. und 9. Juni, sein 50-jähriges Bestehen. Die Zahl der Mitglieder hat sich seit der Gründung verzehnfacht. Der Breitensport ist heute das Aushängeschild des Vereins.

„Der Breitensport ist unser Aushängeschild“, freut sich Vorsitzender Uwe Bohms im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Und: Er werde auch von auswärts gut angenommen. Als Beispiel nannte er das Kinderturnen, das seit über 20 Jahren von Tanja Glocker geleitet wird. Weitere Abteilungen seien Tischtennis, Frauenturnen, Schach und Fußball für jedermann. Der Spielbetrieb der Fußballmannschaft in Kooperation mit dem TSV Hochdorf ist 2015 aufgelöst worden „und zum Ende der Saison zieht sich auch die Tischtennisabteilung aus dem Spielbetrieb zurück“. Die Gründe hierfür seien vielfältig.

„Wir haben einfach zu wenig Potenzial in unserer 750 Einwohnern zählenden Ortschaft und da können wir im Breitensport besser punkten“, erläutert Bohms. Als Beispiel zählt er die Zumba-Kurse beim Frauenturnen auf, bei denen gemeinsam mit Freude trainiert wird. Dass das Breitensportangebot funktioniert, zeige sich an der Zahl von 322 Mitgliedern, was gut 40 Prozent der Reutener Bevölkerung entspreche. „Wir sind ein gut funktionierendes Team“, lobte der Vorsitzende Bohms seine Vorstandskollegen.

Mit Frauenturnen begann alles

Zu den Anfängen des Vereins: Bürgermeister Anton Aßfalg war der Initiator für die Gründung des TSV Reute vor 50 Jahren im örtlichen Gasthaus „Hirsch“. Der neue Verein sollte sich als „Turn- und Sportverein 1968 Reute“ firmieren, wie Bürgermeister Aßfalg laut Protokoll den 32 Gründungsmitgliedern vorschlug. Denn zu diesem Zeitpunkt nahmen 18 Damen in der neuen Turnhalle in Stafflangen unter der Leitung von Sportlehrerin Ryborz, die in Reute wohnte, am Turnen teil. Diese Gruppe könne dem neu zu gründenden Verein als separate Sparte angeschlossen werden, so der damalige Bürgermeister. Der Verein bekam dann den Namen „TSV Reute 1968“ und Anton Aßfalg wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt.

„50 Jahre für unsere Dorfgemeinschaft aktiv zu sein“, sei etwas Besonderes, sagte Ortsvorsteher Hans Mast. Der Verein habe sich den Veränderungen im klassischen Wettkampfsport gestellt und den Breitensport für Jung und Alt professionell aufgebaut und weiterentwickelt. (TSV)