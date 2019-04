Wer hier saniert, kann mit Zuschüssen rechnen

Wie entwickelt sich Mittelbiberach in den kommenden Jahren weiter? Was könnte sich tun beim Ortsbild? Wie sieht es mit neuem Bauland und bei der Versorgung mit schnellem Internet aus? Um diese Themen ging es in der ersten Bürgerversammlung von Bürgermeister Florian Hänle. Rund 150 Zuhörer verfolgten die Vorträge. Das waren die Themen.

Landessanierungsprogramm: Mittelbiberach wurde vor vier Jahren in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Das Sanierungsgebiet umfasst aber nicht den gesamten Ort. Das Programm greife nur dort, wo es echte städtebauliche Probleme gebe, in Mittelbiberach sei das der größte Teil der historischen Ortslage, nämlich die Biberacher und Buchauer Straße, erklärte Planer Roland Groß.

Rund 40 bis 50 Leerstände hat er dort ermittelt. „Hier kann Neues entstehen“, sagte Groß. Für Umnutzung, Modernisierung und Abbruch können private Hauseigentümer Zuschüsse aus dem Programm beantragen. Groß nannte konkrete Beispiele: In einem Bauernhaus steht der landwirtschaftlich genutzte Teil leer und soll nun zu Wohnraum werden. Oder an einem Gebäude werden energetische oder Grundrissmängel beseitigt. Oder nicht erhaltungswürdige Bauten werden abgerissen.

Bei einem Abbruch können Hauseigentümer einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Kosten, maximal 40 000 Euro, beantragen. Für Modernisierung, Instandsetzung und Umnutzung gibt es Zuschüsse in Höhe von 25 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal aber 50 000 Euro. Darüber hinaus seien Sonderabschreibungen möglich, der Steuervorteil erreiche oft sogar die Höhe des Zuschusses, berichtete Groß. Der Fördertopf ist mit insgesamt 1,8 Millionen Euro gefüllt, rund 1,1 Millionen der Summe gibt das Land, rund 700 000 Euro die Gemeinde Mittelbiberach.

Interessenten, die wissen wollten, ob ihr Vorhaben förderfähig sei, könnten sich von Groß beraten lassen, die Kosten dafür trage die Gemeinde, sagte der Bürgermeister. Circa zwölf Anfragen zu konkreten Vorhaben sind laut Hänle bei der Gemeinde bisher eingegangen. Etwa acht zu Modernisierungen und vier zu Abbrüchen, ein Abbruch ist inzwischen erfolgt, es handelt sich dabei um ein Gebäude in der Buchauer Straße.

„Das Landessanierungsprogramm gibt uns die Möglichkeit zu gestalten, zu begrünen und zu strukturieren“, sagte Hänle der SZ. „Die Gemeinde selbst profitiert ebenfalls von dem Programm“, berichtete er mit Blick auf die sanierte Winkelstraße. Mittelfristig sei angedacht, über das Programm den Rathausplatz und die nicht genutzte Buswendeschleife bei der Schule umzugestalten. „Das wäre sinnvoll für das Ortsbild.“

Breitbandversorgung: Die Versorgung mit schnellem Internet ist in der Gemeinde besser als im Landkreisdurchschnitt. 90 Prozent der Haushalte in Mittelbiberach haben mehr als 50 Mbit/s im Download (landkreisweit 74 Prozent), 95 Prozent mehr als 30 Mbit/s, in Reute sind 95 Prozent mit mindestens 50 Mbit/s versorgt. Aber es gebe auch Bereiche, in denen es schlecht aussehe, insbesondere in den Weilern, so Hänle. Lediglich bis zu 6 Mbit/s haben manche Bürger dort. Und das sei nur die Zahl auf dem Papier, real könnten es weniger sein.

Der Ausbau der Versorgung ist indes teuer. Fördergelder gibt es nur dort, wo weniger als 30 Mbit/s erreicht werden. „Die haben wir aber Großteils auf dem Papier“, berichtete Hänle. Würde die Gemeinde die schlecht versorgten Teile des Oberdorfs und die Weiler mit Glasfaser versorgen, müsste sie nach Abzug der Fördermittel 1,1 Millionen Euro selbst aufbringen. „1,1 Millionen Euro, das ist eine Summe“, gab der Bürgermeister zu Bedenken. Der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass sich die Gemeinde darauf beschränkt, bei Tiefbaumaßnahmen Leerrohre mitzuverlegen. Im Mai will das Gremium über das weitere Vorgehen beraten.

Flächennutzungsplan: Der Flächennutzungsplan (FNP) weist Flächen für Wohn- und Gewerbegebiete aus. Zurzeit wird der FNP bis zum Jahr 2035 fortgeschrieben. Für Mittelbiberach sind folgende Veränderungen vorgesehen: Neue Wohnbauflächen bilden mit 3,1 Hektar das Gebiet „Hinter den Gärten“ in Mittelbiberach und mit 1,9 Hektar „Bruckenäcker III“ in Reute. Bei den Gewerbeflächen kommen vier Hektar im geplanten interkommunalen Gewerbegebiet „Flugplatz“ dazu. Der Löwenanteil des 16 Hektar großen Gebiets liegt auf Biberacher Gemarkung. „Ich denke es stellt eine sehr interessante Möglichkeit auch für unser Gewerbe dar“, so Hänle.