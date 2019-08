Warum eine Ärztin der Region den Rücken gekehrt hat – Und nach Schweden ausgewandert ist

Der Alltagstrott in Deutschland ist Claudia Last irgendwann zu langweilig geworden. 2006 fasste die Mittelbiberacherin den Entschluss, zusammen mit ihrem Partner nach Schweden auszuwandern. Nach einem Urlaub in Norwegen, keimte der Wunsch in ihr auf, ihre oberschwäbische Heimat in Richtung Skandinavien zu verlassen. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ verrät die 54-Jährige ihre Beweggründe für die Auswanderung und erzählt von ihrem Leben in Schweden.

„Es war an der Zeit, etwas anderes zu machen“, erzählt Claudia Last. Schon während des Medizinstudiums an der Universität Ulm und ihrer Arbeit als Ärztin in Illertissen fühlte sie sich zum hohen Norden hingezogen. „2003 haben mein Freund und ich eine Paddelreise nach Norwegen unternommen und dachten damals schon daran, mal hierher auszuwandern“, erinnert sich Last.

Mit zehn Jahren kam Mast nach Mittelbiberach. Ihren Schulabschluss absolvierte sie auf dem Pestalozzi-Gymnasium. Bei ihrer Tätigkeit als Ärztin in der Illertal-Klinik in Illertissen sah sie eines Tages eine Anzeige in einer Fachzeitschrift, in der nach Ärzten in Schweden gesucht wurde. „Die Arbeitsstelle und ein Sprachkurs in Kiel wurden alles von den schwedischen Kollegen organisiert“, sagt Claudia Last. Für die Ärztin und ihren Partner, der Psychologe ist, stand die Entscheidung schnell fest und sie traten die Reise an. „Wir waren uns sofort einig.“

Das Paar lebt auf dem Land in der Nähe von Bollnäs, einer Kleinstadt etwa 300 Kilometer nördlich von Stockholm. „Wir haben ein klassisch-schwedisches rot-weißes Haus“, sagt die Ärztin. In direkter Nähe befinden sich nur einige Ferienhäuser. Claudia Last arbeitet im 25 Kilometer entfernten Järvsö in einer Praxis. Ihr Lebensgefährte arbeitet als Handwerker. „Wir haben aber noch Glück, der nächste Tante-Emma-Laden ist nur fünf Kilometer weit weg“, so die Mittelbiberacherin. Die zwei Auswanderer betreiben außerdem eine kleine Landwirtschaft mit 20 Schafen sowie einige Enten, Hühner und Wachteln. „Wir versuchen uns, so weit wie es geht, selbst zu versorgen. Wenn bei uns im Garten Preiselbeeren wachsen, dann brauche ich nicht die fertige Marmelade aus dem Supermarkt kaufen“, erklärt die 54-Jährige.

Immer wieder empfängt Claudia Last Freunde aus Deutschland. „Die fallen hier nach ein, zwei Tagen in einen richtigen Entspannungsmodus, weil es hier so ruhig ist“, sagt sie. Das Paar ist unter anderem Mitglied im Skiclub und im Heimwerkerverein. „So lässt es sich im langen Winter aushalten“, sagt die Auswandererin.

Weniger Zwänge

Die Mentalität der Skandinavier sei außerdem eine ganz andere als die der Deutschen. „Die Schweden sind unheimlich freundlich, neugierig aber auch zurückhaltend und vor allem konfliktscheu“, sagt die Exil-Oberschwäbin. In Deutschland seien die Menschen geradliniger und kämen schneller zu Entscheidungen. Bei ihrer Arbeit als Ärztin müsse sie sich teilweise dreimal mit ihren Kollegen zusammensetzten, bis eine Entscheidung getroffen wird. „In Deutschland ist man viel geradliniger“, erklärt sie. Das Leben in Schweden sei allgemein ruhiger und entspannter, man habe weniger Zwänge als in Deutschland.

Die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt die 54-Jährige nicht, das bringe keine großen Vorteile. Vom eigenen Gefühl her ist Claudia Last immer noch deutsch. „Ich bin ja erst mit mehr als 40 Jahren ausgewandert“, sagt sie und schmunzelt, „Das Deutsche in mir bringe ich nicht mehr raus.“

Zwei Mal im Jahr besucht Claudia Last ihre Mittelbiberacher Heimat und trifft Freunde und Familie. Auf eine Sache freut sie sich dabei jedes mal wieder: „An Biberach liebe ich vor allem den Markt.“ Vom Schützenfest hält sich die Auswandererin bei ihren Heimaturlauben aber eher fern. „Ich kann das mal einen Tag genießen, ansonsten ist mir das aber zu viel Trubel.“