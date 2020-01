Zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Pflege lädt der Ortsverband Mittelbiberach des Sozialverbands VdK am Mittwoch, 5. Januar, ein. „Hilfe, auf mich kommt ein Pflegefall zu“ lautet das Thema des Nachmittag von 14 Uhr an im Park-Café am Schönenbucher Weg in Mittelbiberach.

„Pflege macht arm“, heißt es in der Pressemitteilung des VdK. Denn zu den ohnehin schon hohen Kosten für Pflege und Unterbringung würden unter anderem in Baden-Württemberg zusätzlich die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen, die Erstellung, Ausstattung, Sanierung, Instandhaltung, Rücklagen, mit durchschnittlich circa 440 Euro pro Monat auf die Heimbewohner umgelegt. „Sehr viele Pflegebedürftige treiben diese Kosten in die Altersarmut und sind oftmals auch von den Angehörigen nicht zu stemmen“, schreibt der VdK. Eine Referentin vom Pflegestützpunkt des Landkreises Biberach wird an den Nachmittag hierzu Informationen zum Thema „Im Labyrinth der Pflegeleistungen“ anzubieten. Wer über den Vortrag hinausgehende Informationen benötigt kann sich beim Pflegestützpunkt im Landratsamt Biberach individuell, vertraulich und neutral über die jeweiligen Möglichkeiten beraten lassen.