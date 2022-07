Von der Sonne geblendet und aufgefahren

Ein vorausfahrendes Fahrzeug hat ein 27-Jähriger am Montag in Mittelbiberach übersehen. Grund dafür soll laut Polizei die Sonne gewesen sein.

Gegen 6.30 Uhr verlangsamte ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer seine Fahrt in der Biberacher Straße. Er wollte an einem am Fahrbahnrand stehenden Kleinlaster vorbeifahren. Wohl wegen der tief stehenden Sonne übersah der 27-jährige Seat-Fahrer den Mercedes. Er fuhr dem Mercedes in das Heck. Den schob es auf den Kleinlaster. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 11 000 Euro.