Nach einem Unfall am Dienstag in Mittelbiberach ist der Verursacher geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, stand zwischen 18 und 19 Uhr in der Biberacher Straße ein Ford im Bereich einer Grundstücksausfahrt.

Ein Unbekannter fuhr möglicherweise beim Ausparken dagegen und flüchtete. Er hinterließ an der Stoßstange und am Kotflügel einen Schaden von etwa 1500 Euro.