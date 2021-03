Testen in der Mittelbiberacher Turnhalle

Das Corona-Schnelltestzentrum in der Turnhalle Biberach ist aufgebaut und seit dieser Woche in Betrieb. Testen können sich alle Bürger, Termine müssen telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden.

Bis 31. März ist es von Montag bis Freitag für mehree Stunden geöffnet (Kasten). Abhängig von der Frequentierung können die Zeiten ausgeweitet werden, versichert Bürgemeister Florian Hänle.

Getestet werden hauptsächlich Personen ab 14 Jahren:

die in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehende Personen (etwa pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren, Angehörige von Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 besteht),

Personen, die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld hatten oder haben (etwa mit Kindern, Jugendlichen und Familien im Rahmen der Hilfen zu Erziehung und in der Kinder- und Jugendarbeit Beschäftigte, Personen im öffentlichen Dienst wie Polizeibeamte, Gerichtsvollzieher, Beschäftigte in Justizvollzugsanstalten, Beschäftigte im ÖPNV, Beschäftigte in kundenintensiven Bereichen der Verwaltung, Beschäftigte in Flüchtlingsunterkünften),

Schülerinnen und Schüler und Eltern

Seit vergangenen Sonntag (Wahlabend) kann allerdings jeder Bürger getestet werden.

Der Probelauf am Dienstag dieser Woche habe hat sehr gut funktioniert, teilt Hänle mit. Grundsätzlich habe alles reibungslos geklappt. Er selbst habe sich ebenfalls einem Test unterzogen, der gut auszuhalten gewesen sei.

Als ehrenamtlichen medizinischen Leiter konnte die Gemeinde Dr. Theodor Gonser aus Biberach gewinnen, der sie beim Hygienekonzept beraten hat. Er ist zwischenzeitlich in Rente war aber bis November 2019 Leiter des Fachdienstes Gesundheit beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis (stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes). Er ist weiter bei der Ausbildung von Rettungssanitätern tätig.