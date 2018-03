Der Gemeinderat Mittelbiberach trifft sich zu einer Sitzung am heutigen Montag, 19. Februar. Auf der Tagesordnung steht zunächst die Neugestaltung des Spielplatzes am Kindergarten in der Zeppelinstraße. Ebenso wollen die Räte über das Anlegen von Urnengräbern, Baumgräbern und eines Urnengemeinschaftsgrabfelds im Friedhof Mittelbiberach diskutieren sowie über eine neue Satzung über den Kostenersatz bei Feuerwehreinsätzen. Weitere Themen in der Gemeinderatssitzung sind zudem die Wasserversorgung in Mittelbiberach und Reute, der Beitritt des Zweckverbands Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm zur Datenzentrale Baden-Württemberg, die Vereinigung zum Gesamtzweckverband 4IT sowie die Festsetzung des Wahltermins für die Bürgermeisterwahl 2018. Die öffentliche Sitzung, zu der alle Einwohner eingeladen sind, beginnt um 20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Mittelbiberach. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.