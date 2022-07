TCM-Herren 65 unterliegen Ravensburg

Die Tennis-Herren 65 des TC Mittelbiberach sind in der Oberligastaffel auch am dritten Spieltag punktlos geblieben. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind nach der 2:4-Niederlage beim TC Ravensburg enorm gesunken. Der TCM belegt nun auch das Tabellenende.

Wie in den vergangenen Partien lag Mittelbiberach nach den Einzeln mit 1:3 zurück. Josef Müller musste sich im Match-Tiebreak geschlagen geben (7:5, 3:6, 6:10). So erging es auch Wolfgang Schröder (6:3, 6:7, 8:10). Nur der Punktegarant Anton Rapp bestätigte seine gute Form mit einem Zweisatz-Sieg (6:0, 6:3). Manfred Welser verlor, auch durch eine Zerrung gehandicapt, in zwei Sätzen (3:6, 1:6).

Das TCM-Doppel Josef Müller/Wolfgang Schröder harmonierte sehr gut und gewann sicher (6:1, 6:2). Anton Rapp/Alfred Müller hielten lange gut dagegen, am Ende stand jedoch eine Niederlage (4:6, 3:6). Am Mittwoch, 13. Juli (Spielbeginn: 11 Uhr), wird nun der Tabellendritte, die TSG Schnaitheim, in Mittelbiberach erwartet.