Die Tennis-Herren 65 des TC Mittelbiberach haben sich in überzeugender Manier den Meistertitel in der Verbandsstaffel bei den Vierer-Mannschaften gesichert. Der TCM gewann alle Spiele gegen Wain (5:1), die TG 83 Ehingen (5:1), den TC Einsingen (4:2), den TSV Langenau (4:2) und den TC Hohentengen (5:1) und so war der souveräne Aufstieg in die Oberligastaffel perfekt. Zum Meisterteam des TCM gehören: (siehe Foto, hinten von links) Roland Braun, Anton Rapp, Manfred Welser, Kapitän Wolfgang Schröder, Josef Müller, (vorn von links) Walter Schmid, Gerhard Heynen und Alfred Müller.