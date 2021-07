TCM-Herren 65 siegen erneut

Nach dem 4:2-Sieg in der Vorwoche gegen den TC Langenargen II haben die Tennis-Herren 65 des TC Mittelbiberach in der Oberligastaffel das zweite Saisonspiel mit dem gleichen Ergebnis zu Hause gegen den favorisierten TC Ravensburg gewonnen.

TCR-Spitzenspieler Willi Maier hatte nach TCM-Angaben mit Mittelbiberachs Nummer eins, Josef Müller, keine Probleme und siegte standesgemäß (6:1, 6:0). TCM-Kapitän Wolfgang Schröder glich durch ein Sieg im Match-Tiebreak aus (2:6, 6:2, 10:8). Anton Rapp (Position 3) ließ seinem Ravensburger Gegenüber keine Chance (6:0, 6:2), während Manfred Welser (4) gegen einen starken Kontrahenten verlor (2:6, 1:6).

Nun mussten wie schon in der vergangenen Woche die Doppel die Entscheidung bringen. Josef Müller/Wolfgang Schröder gelang ein Zweisatzsieg für Mittelbiberach (6:2, 7:5). Anton Rapp/Roland Braun machten den nicht erwartenden Gesamtsieg durch einen Erfolg im Match-Tiebreak perfekt (2:6, 6:3, 10:5). So ist Mittelbiberach nach zwei Spieltagen Tabellenführer und reist als solcher zum nächsten Punktspiel am Mittwoch, 21. Juli, zum Titelfavoriten TC Meckenbeuren-Kehlen.