TCM-Herren 65 holen sich den Titel

Auch im letzten Rundenspiel der Verbandsstaffel bei den Vierermannschaften haben sich die Tennis-Herren 65 des TC Mittelbiberach keine Blöße gegeben und einen verdienten 5:1-Auswärtssieg beim Tabellenschlusslicht TC Hohentengen eingefahren. Ungeschlagen in fünf Partien beendete der TCM damit die Saison als Meister und steigt in die Oberligastaffel auf.

Der Aufstieg in die höhere Staffel ist gleichzeitig eine Belohnung, aber auch eine enorme Herausforderung für die Mittelbiberacher. Die Gegner werden dann mehrheitlich im Stuttgarter Raum angesiedelt sein. In Hohentengen war besonders die erste Partie hart umkämpft. Nach einem Drei-Stunden-Match ging Josef Müller mit 7:5, 7:6 letztlich als abgekämpfter Sieger vom Platz. Mannschaftsführer Wolfgang Schröder spielte solide und gewann sicher mit 6:3 und 6:2. Die Nummer drei des TCM, Anton Rapp, erteilte bereits im ersten Satz seinem Kontrahenten mit 6:0 die Höchststrafe. In Durchgang zwei musste sein Gegner dann beim Stand von 2:0 wegen einer Verletzung aufgeben. Der an Nummer vier aufgebotene Manfred Welser konnte wegen einer Fußverletzung nicht antreten. Ihn vertrat Walter Schmid, der in der bisherigen Saison noch kein Einzel im Wettbewerb gespielt hatte. Die Praxiserfahrung fehlte und er musste mit 3:6 und 2:6 den Punkt in Hohentengen lassen. Die 3:1-Führung für die Mittelbiberacher war eine gute Basis für die anschließenden Doppel. Wolfgang Schröder/Anton Rapp waren gut drauf und gewannen in zwei Sätzen (6:1, 7:5). Nichts verschenkten auch Walter Schmid/Roland Braun, die sich ebenso in zwei Durchgängen durchsetzten (6:2, 6:2).