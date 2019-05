TCM-Herren 65 bleiben Tabellenführer

Die Tennis-Herren 65 des TC Mittelbiberach haben in der Verbandsstaffel nach dem 5:1-Sieg am ersten Spieltag gegen Wain nun auch auswärts die TG 83 Ehingen mit demselben Ergebnis bezwungen. Somit bleibt der TCM Tabellenführer vor Einsingen.

Selbstbewusst gingen die Mittelbiberacher die Partie in Ehingen an. Der Gastgeber hatte sein Auftaktspiel in Hohentengen ebenfalls siegreich gestalten können. TCM-Kapitän Wolfgang Schröder freute sich wie sein Mitstreiter über einen 3:1-Vorsprung nach den Einzeln. Josef Müller siegte in einem umkämpften Match in zwei Sätzen (7:5, 6:4). Wolfgang Schröder setzte sich im Match-Tiebreak durch (2:6, 6:4, 10:4). Anton Rapp siegte souverän in zwei Sätzen (6:0, 6:0). Auch Manfred Welser landete einen überzeugenden Zweisatzerfolg (6:2, 6:1). In den Doppeln sicherten sich die Mittelbiberacher die restlichen zwei Punkte. Das Doppel eins mit Josef Müller/Wolfgang Schröder benötigte den Match-Tiebreak zum Sieg (6:2, 1:6, 10:8). Anton Rapp und Manfred Welser gewannen in zwei Sätzen (6:4, 6:1).

Nun ist für den TCM eine etwas längere Pause bis zum nächsten Punktspiel angesagt. Am Mittwoch, 26. Juni, ist Mittelbiberach bei Einsingen im Spitzenspiel um Platz eins gefordert.