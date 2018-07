Knapp den Meistertitel verpasst und trotzdem einen erfolgreichen Saisonabschluss gefeiert: So lautet das Resümee der Tennis-Herren 60 des TC Mittelbiberach nach ihrem letzten Saisonspiel. Dies gewann der TCM gegen die Gäste aus Altenstadt bei Geislingen mit 5:1. Zum Meister reichte es nicht, da der Meisterschaftsfavorit TC Ravensburg gleichzeitig in Berghülen mit 4:2 gewann.

TCM-Kapitän Wolfgang Schröder und sein Team erzielten insgesamt vier Siege und verloren nur gegen den neuen Meister. In der Endabrechnung waren die Mittelbiberacher punktgleich, hatten jedoch insgesamt drei Matches weniger gewonnen.

Das letzte Saisonspiel gingen die Mittelbiberacher gegen Altenstadt sehr konzentriert an, hatten die Gäste dem neuen Meister doch bis dahin die einzige Niederlage beschert. Bereits nach den Einzeln kristallisierte sich ein Heimsieg des TCM heraus. Josef Müller (Leistungsklasse/LK 15) hatte gegen seinen Gegner wenig Probleme (6:3/7:5). Dies war auch beim Zweisatzsieg von Wolfgang Schröder (6:1/6:3) und dem in dieser Saison und den letzten Jahren unbesiegten Anton Rapp (6:0/6:0) der Fall. Nur Walter Schmid musste in den Match-Tiebreak und verlor diesen (3:6, 7:6, 3:10).

Die Doppelpartien waren eine klare Angelegenheit für die Mittelbiberacher. J. Müller/Schröder siegten ebenso klar wie Rapp und Alfred Müller (beide 6:1/6:1).