Die Tennis-Herren 60 des TC Mittelbiberach haben das zweite Saisonspiel in der Tennis-Verbandsstaffel bei den SF Dellmensingen knapp für sich entschieden. 3:3 hieß es am Ende, doch der TCM hatte in der Endabrechnung zwei Sätze mehr gewonnen. Somit liegt Mittelbiberach mit dem ebenfalls noch ungeschlagenen TC Ravensburg gleichauf auf dem zweiten Rang.

Da Anton Rapp nicht zur Verfügung stand, mussten alle anderen TCM-Spieler um einen Platz aufrücken. Nach den Einzeln sah es für Mittelbiberach noch nach einer Niederlage aus. Nur der an Position zwei spielende Kapitän, Wolfgang Schröder erfüllte die Erwartungen und siegte ungefährdet 6:2, 6:1. Josef Müller (Nummer 1) verlor (5:7/5:7), ebenso hatte Manfred Welser (3) das Nachsehen (6:3/0:6/11:9). Ebenfalls dem Gegner gratulieren musste Walter Schmid (4, 3:6/6:0/7:10). Nun kam es für den TCM auf die Doppel an. In diesen Spielen harmonierten die Mittelbiberacher besser. Josef Müller/Manfred Welser siegten mit 6:4 und 6:3. Wolfgang Schröder und Alfred Müller spielten ebenfalls sehr konzentriert und gewannen mit 6:3 und 6:2. Somit behielt der TCM etwas glücklich am Schluss die Oberhand.

Bereits am nächsten Samstag, 30. Juni, spielen die TCM-Herren 60 beim SV Mähringen.