Strafanzeige wegen altem Kennzeichen

Eine Strafanzeige hat sich am Dienstag ein Rollerfahrer eingehandelt. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann gegen 23 Uhr zwischen Mittelbiberach und Stafflangen auf. An seinem Zweirad war noch das schwarze Kennzeichen angebracht, das nur bis Februar gültig war. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren und sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen. Die Polizei weist darauf hin, dass das neue Versicherungsjahr am 1. März begonnen hat. Kraftfahrzeuge mit Versicherungskennzeichen benötigen dann einen neuen Schutz. Das betrifft auch E-Scooter mit Betriebserlaubnis. Ob das Kennzeichen aktuell ist kann die Polizei schnell erkennen. Denn die Farbe wechselt jedes Jahr und ist für das Versicherungsjahr 2021/2022 blau.