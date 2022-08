Sommerferienprogramm des Schäferhundeverein Mittelbiberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte in diesem Jahr endlich wieder ein Sommerferienprogramm für die Kinder der Gemeinde Mittelbiberach auf dem Vereinsgelände des Schäferhundeverein Mittelbiberach e.V. organisiert werden.

So wurden am Samstag, 27.August, insgesamt 34 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren spielerisch an das Thema „Hund“ herangeführt.

Mit einem Actionbound (elektronische Schnitzeljagd) und dem Thema „Spiel & Spaß mit & ohne Hund“ durften die Kinder Aufgaben meistern und Fragen rund um den Hund beantworten.

Der Höhepunkt des Tages war definitiv der Fototermin – jedes Kind durfte sich einen Hund für ein Fotoshooting aussuchen. Das entstandene Bild war am Ende Teil der Teilnehmerurkunde, die die Kinder freudig mit nach Hause nahmen.

Bei Lagerfeuer mit Würstchen und Stockbrot ging dieser tolle Ferientag gemütlich zu Ende.

„Was für ein schöner Tag mit so vielen interessierten und begeisterten Kindern! Da macht die Vereinsarbeit einfach richtig Spaß“, freuen sich Matthias Hepp, 1. Vorsitzender, und Jana Sanwald, Jugendwartin.

Die Ortgruppe Mittelbiberach bedankt sich bei den zahlreichen Helfern, bei der Gemeinde Mittelbiberach und auch bei den vielen Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Das Ferienprogramm wurde durch das Aktionsprogramm des Bundes und der Länder „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration, gefördert.