So will Mittelbiberach seine Straßen sicherer machen

Schlechte Sicht auf die Kreuzung, parkende Autos auf der Straße, fehlende Fahrbahnmarkierung: Vertreter von Polizei, Landratsamt und Gemeinde haben sich Stellen in Mittelbiberach und Reute angesehen, an denen sich Fußgänger, Rad- und Autofahrer unsicher fühlen. Am Ende regten sie Verbesserungen, etwa für die Post- und Ziegeleistraße, an und lieferten eine Erklärung, weshalb auf der Landesstraße zwischen Reute und Biberach der Mittelstreifen fehlt.

Landesstraße zwischen Reute und Biberach: Auf der Landesstraße 283 sind nach den Belagsarbeiten keine Mittelmarkierungen mehr aufgebracht worden. Bei der Verkehrsschau gab es dafür nun eine Erklärung. Es handele es sich um eine schmale Fahrbahn, berichtet Bürgermeister Florian Hänle. Landkreisweit seien aufgrund der Unfallentwicklung schmale Fahrbahnen untersucht worden. Fahrbahnen mit weniger als 5,50 Meter Breite und mit Mittelmarkierung hätten sich demnach als unfallträchtig erwiesen. Bei so schmalen Straßen ohne Mittelmarkierung seien hingegen keine Auffälligkeiten festgestellt worden. „Daraufhin wurde festgelegt, dass bei schmalen Fahrbahnen auf die Mittelmarkierung verzichtet wird und nur Fahrbahnrandmarkierungen angebracht werden.“ Die Praxis habe sich bewährt, hieß es bei der Verkehrsschau. Unfallhäufungen seien nicht mehr festgestellt worden. Durch die fehlende Markierung fühlten sich die Fahrer unsicherer und seien folglich langsamer und aufmerksamer unterwegs, heißt es von Seiten der Verkehrsschau.

Mittelbiberacher Straße Reute: Polizei, Landratsamt und Gemeinde sahen sich auch die Situation an der Mittelbiberacher Straße in Reute an, im Blick war der Bereich zwischen der Abzweigung der Ortsdurchfahrt und der Blumenstraße. Bei der Gemeinde hatte es Klagen gegeben, dass dort sehr häufig geparkt werde. „Die Teilnehmer der Verkehrsschau sind der Ansicht, dass aufgrund der Fahrbahnbreite und der vorhandenen Sichtverhältnisse ordnungsgemäß geparkt werden kann“, berichtet der Bürgermeister. Durch die verdichtete Bauweise sei der zusätzliche Parkbedarf zu erwarten gewesen. Die weitere Entwicklung werde abgewartet.

Fußgängerweg an der Poststraße: Gegenüber der Poststraße 3 mündet ein Fußweg aus der Richtung des Wohngebiets in die Straße. Deshalb überqueren dort nicht nur einzelne, sondern auch Gruppen von Fußgängern die Straße. „Die Teilnehmer der Verkehrsschau waren sich einig, dass gegenüber der Einmündung des Gehwegs nicht geparkt werden sollte“, berichtet Hänle. Statt eines Parkverbots haben Polizei und Landratsamt der Gemeinde dort eine andere Lösung empfohlen. Am Fahrbahnrand soll mit Recycling-Bordsteinen und Warnbaken eine Fläche für Fußgänger angelegt werden. Die Gemeinde wird laut Hänle einen kleinen Lageplan erstellen, wo die Warnbaken angebracht werden können.

Klagen über schlechte Sichtverhältnisse

Ziegeleistraße: Bei der Gemeindeverwaltung waren Klagen eingegangen, dass im Bereich der Ziegeleistraße 7 schlechte Sichtverhältnisse herrschen. Dort mündet ein öffentlicher Privatweg in die Straße ein. Im Gegensatz zum Rest der Ziegeleistraße gibt dort aber keine Markierung, die auf die Vorfahrtsregel rechts vor links aufmerksam macht. Die Gemeinde werde dort einen unterbrochenen Haltebalken aufzeichnen lassen, so der Bürgermeister. Außerdem soll am Privatweg ein Straßennamenschild mit der Aufschrift „Ziegeleistraße 7/9“ aufgestellt werden, um zusätzlich auf die Einmündung hinzuweisen.

Abzweigung Zweifelsberg, Mittelbiberach-Stafflangen: Bei der Verwaltung hatten sich Bürger gemeldet, die berichteten, dass zwischen Mittelbiberach und Stafflangen im Bereich der Abzweigung nach Zweifelsberg sehr schnell gefahren werde, weshalb es für Fußgänger und Radfahrer schwierig sei, die Kreisstraße zu überqueren. Die Teilnehmer der Verkehrsschau stellten fest, dass die Sicht für Fußgänger in Richtung Mittelbiberach eingeschränkt ist. „Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Bewuchs in der Innenkurve regelmäßig zurückgeschnitten wird, um die Sichtverhältnisse nicht noch zusätzlich zu verschlechtern“, berichtet Hänle über die Ergebnisse des Termins. Das Straßenamt sei außerdem darum gebeten worden, mit dem Verkehrszähl- und -messgerät Zahl und Tempo der Fahrzeuge zu messen, so Hänle. Wenn die Daten vorlägen, solle die Situation erneut beurteilt werden.

Fußgängerüberweg in der Buchauer Straße: Bei der Verkehrsschau ging es auch um den Zebrastreifen auf der Buchauer Straße an der Einmündung der Schulstraße. Dabei zeigte sich, dass für Fußgänger die Sicht nach links Richtung Ortsmitte oft einschränkt, weil Fahrzeuge aus der Schulstraße einbiegen. Handlungsbedarf sahen die Behördenvertreter nicht. Diese Situation sei an Fußgängerüberwegen häufig der Fall und nicht zu verhindern, berichtet Hänle über das Ergebnis der Verkehrsschau. Der Fußgängerüberweg sei für Verkehrsteilnehmer gut erkennbar und funktioniere auch gut, wenn sich alle an die entsprechenden Regeln halten. Sollte Sanierungsarbeiten in dem Bereich erfolgen, könnte man die Situation erneut überprüfen, so Hänle.