So will Mittelbiberach seine Ortseingänge schmücken

An den Ortseingängen von Mittelbiberach und Reute möchte die Gemeinde bald schon ihre Gäste mit neuen Schildern begrüßen – und Vereinen die Möglichkeit geben, für ihre Veranstaltungen zu werben. Jetzt hat der Gemeinderat grünes Licht gegeben, die Details auszuarbeiten. Manche Fragen sind noch offen.

Die Idee ist nicht neu: Neben dem vorgeschriebenen Ortsschild möchte die Gemeinde mit eigenen Schildern alle begrüßen, die nach Mittelbiberach kommen. Die Idee stammt von Bürgern und wurde bereits mehrfach im Rat diskutiert, zuletzt vor knapp einem Jahr. Damals wurde ein Schaukasten als Option genannt. Jetzt aber haben sich die Räte für eine modernere Variante entschieden: feste Schilder in Kombination mit austauschbaren Tafeln.

Nachteil: Die Tafeln sind deutlich teurer als ein einfacher Aushang, dafür haben sie ein einheitliches Layout. Gemeinderat Manfred Wonschak hat bereits in der Sitzung die Gesamtkosten überschlagen. „Wir müssen uns vor Augen halten, dass es ein finanzieller Aufwand ist für die Gemeinde“, sagte er. Bist zu 50 000 Euro könnte der Einbau und der Design der voraussichtlich sechs Schilder kosten. „Das ist schon ein Haufen Geld“, sagte auch Ratsmitglied Claus Nägele. Das sei zwar „schmerzlich“, aber dann würden die Schilder „gescheit“ gemacht.

Laut Gemeinde kosten sechs Gestelle und die Dauerschilder etwa 13 000 Euro, die Kosten pro Einhängetafel liegen bei etwa 140 bis 180 Euro. Auch Ratsmitglied und Reutes Ortsvorsteher Hans Mast sprach sich für die Investition aus: „Das ist Werbung für Mittelbiberach. Wenn wir es tun, sollten wir es richtig machen.“ Mast schlug vor, dass die Gemeinde zunächst in Vorleistung gehen und die „Erstausstattung“ finanzieren solle. Sprich: Einmalig die Schilder für regelmäßige Veranstaltungen wie das Heimatfest, das Adventskonzert oder das Schulfest.

„Dann machen wir das so“, stimmte Bürgermeister Florian Hänle zu. Gemeinderat Antonius Moll verwies darauf, dass bei einem Schaukasten die Gefahr von Vandalismus deutlich größer sei. Auch deshalb sprach er sich ebenfalls für die moderne Variante aus. Tobias Stark lobte das neue Modell: „Wir gefällt es hervorragend.“

Bürgermeister Hänle will mit Vereinen sprechen

Bürgermeister Hänle pflichtete bei: „So etwas repräsentiert die Gemeinde auf die nächsten 20 bis 25 Jahre.“ Die Verwaltung sei bereits den Veranstaltungskalender durchgegangen. Bis zu 30 Veranstaltungen stehen jedes Jahr fest. Die Tafeln könnten dann jedes Jahr lediglich mit einem neuen Datum beklebt werden. Zudem sollen den Vereinen Leerschilder bereitgestellt werden für Veranstaltungen, die einmalig stattfinden.

Wo genau die Schilder später stehen sollen und ob auch zwischen Mittelbiberach und Reute zwei Schilder aufgestellt werden, ist noch unklar. Die Räte votierten jedenfalls einstimmig dafür, die Detailplanungen in den technischen Ausschuss weiterzureichen. Am 2. April will Bürgermeister Hänle in einem Vorgespräch mit den Vereinsvorsitzenden darüber beraten. Ebenso einigten sich die Räte darauf, dass die Gemeinde zunächst die Kosten für die Grundausstattung und die wiederkehrenden Schilder trägt. Damit wolle die Gemeinde den Vereinen entgegen kommen, um sicherzustellen, dass die Vereine das Angebot auch annehmen.

Im Haushaltsplan ist für die Beschaffung der Schilder noch kein Geld eingeplant. Es müsste daher außerplanmäßig bereitgestellt werden, betonte Bürgermeister Hänle. Der Gemeinderat will dann nach der Entscheidung des technischen Ausschusses und der Vereinsvorstände endgültig über die Schilder entscheiden.