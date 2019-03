So will Mittelbiberach sein Parkplatzproblem lösen

Wenn viele Autos mitten im Ort am Straßenrand parken, kann das schnell zur Verkehrsbehinderung oder gar auch zur Gefahr werden. Mittelbiberach sieht dieses Problem auf die Gemeinde zukommen und will nun mit einer Stellplatzsatzung gegensteuern. Angestoßen hat das Thema Bürgermeister Florian Hänle – offenbar auf Wunsch vieler Bürger.

Die nüchternen Zahlen sprechen eine klare Sprache: Vor 20 Jahren waren in Mittelbiberach noch rund 1850 Autos registriert, heute sind mehr als die Hälfte der Fahrzeuge hinzugekommen, insgesamt parken damit dauerhaft rund 2730 Autos im Ort. Natürlich hat im gleichen Zeitraum auch die Zahl der Einwohner zugenommen, dennoch stellt die Entwicklung die Gemeinde vor eine Herausforderung. Bei seinen Bürgergesprächen sei er immer wieder auf das Thema der parkenden Autos im Ort angesprochen worden, erzählt Bürgermeister Hänle und verspricht jetzt zu handeln. Wenn in Zukunft die Innerortsverdichtung gelingen soll, sei es auch wichtig, die Verkehrssituation in den Griff zu bekommen.

Bei neuen Baugebieten werden in den Bebauungsplänen fast immer mehr Stellplätze vorgeschrieben, als rechtlich in der Landesverordnung vorgesehen. Doch Mittelbiberach will nun schrittweise vor allem den Bereich entlang der Hauptstraße sanieren lassen (SZ berichtete). Hier könnte eine neue Stellplatzverordnung greifen, hofft Hänle. Ähnliche Satzungen gibt es unter anderem bereits in Eberhardzell, Warthausen und Ochsenhausen. „Bei meinen Bürgergesprächen habe ich gemerkt, das Thema treibt auch die Menschen in Mittelbiberach wirklich um“, erzählt Hänle. „Und viele haben die Sorge, dass es noch schlimmer wird.“

Probleme gebe es in Gemeinde häufig auch rund um den Friedhof, an der Mittelbiberacher Straße in Reute oder in den engeren Anliegerstraßen.

Hänle hat daher in der Gemeinderatssitzung eine konkrete Satzung vorgestellt. Diese sieht unter anderem vor, dass für Wohnungen bis zu 50 Quadratmeter (m2) ein Stellplatz, für bis zu 65 m2 fünf Plätze und ab 65 m2 zwei Plätze vorgeschrieben werden. Das gelte jedoch nur für Neubauten und Nachverdichtungen, nicht aber für Bestandsbauten. In der mehrseitigen Satzung sind zudem weitere Regelungen aufgeführt.

Zustimmung vom Rat

Beim Mittelbiberacher Gemeinderat stieß der Vorstoß des Bürgermeisters generell auf Zustimmung. „Das ist grundsätzlich nicht schlecht“, sagte Helmut Gröber. Allerdings wirke die Satzung noch etwas „wie aus dem Boden gestampft“. Manfred Wonschak forderte, noch stärker „verkehrsgefährdende Aspekte“ zu berücksichtigen. Gröber sprach sich schließlich dafür aus, den Tagesordnungspunkt zu vertagen und die Ausarbeitung der Satzung dem technischen Ausschuss zu übertragen. Der Vorschlag erhielt eine klare Mehrheit.