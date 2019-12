Nach einem gelungenen Wochenende in Ratschings mit 95 begeisterten Teilnehmern bei Sonne und besten Pistenbedingungen steht die nächste Mehrtagesfahrt des Skiclub Mittelbiberach an.

Der Verein fährt von Freitag, 31. Januar, bis Sonntag, 2. Februar 2020, nach Tirol und Südtirol. Wer mit will, sollte sich schnell anmelden. Am Freitag wird auf der Anreise das letzte Skigebiet vor dem Brenner, Steinach, angefahren. Es gibt hier 30 Kilometer Abfahrten über 1150 Höhenmeter.

Am Abend geht es weiter ins Drei-Sterne-Hotel nach Sterzing. Die Skifahrer und Snowboarder erkunden dort am Samstag die Pisten am Rosskopf von 900 bis 2100 Meter Höhe und einer neuen sechs Kilometer langen Talabfahrt direkt nach Sterzing rein. Am Sonntag geht es dann wieder Richtung Brenner ins schneesichere Ladurns mit wunderschönen und abwechslungsreichen Pisten bis auf 2000 Meter Höhe.

Der Fahrpreis für Bus, drei Tage Skipass und Halbpension beträgt 310 Euro.