Schüler probieren unterschiedliche Instrumente aus

Einen besonderen Musikstunde haben die Schüler der Klasse 3b der Grund- und Werkrealschule Mittelbiberach erlebt. Musiker des Musikvereins Mittelbiberach kamen mit ihren Instrumenten in den Unterricht. Nach einer kurzen Vorstellung der Musiker hatten die Schüler bei einem Rätsel die Aufgabe, die einzelnen Instrumente bestimmen und zuordnen. Nacheinander spielten die Musiker bekannte Melodien auf , so wurde den Schülern anschaulich die Spielweise und der Tonumfang der Instrumente vermittelt. Höhepunkt waren aber die eigenen Spielversuche der Kinder. „Während manch ein Schüler hier sein verborgenes Talent entdecken konnte, stellte der eine oder andere auch fest, dass es gar nicht so einfach ist, diesen Instrumenten Töne zu entlocken“, so Josef Ege vom Musikverein. Ein Foto, auf dem die Spielversuche festgehalten wurden, soll jedes Kind an diese praxisnahe Unterrichtsstunde erinnern. Bei einem Infoabend des Musikvereins können die Schüler später nochmals auf den Instrumenten spielen und die Fotos ihrer ersten Spielversuche entgegennehmen.