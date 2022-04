Sänger bringen es auf 245 Jahre Chorgesang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Generalversammlung des Männergesangvereins „Sängerlust“ Mittelbiberach sind sechs Sänger für insgesamt 245 Jahre Chorgesang geehrt worden. Vizepräsident Erwin Gering vom Oberschwäbischen Chorverband (OCV) nahm die Ehrungen vor.

Eine hochkarätige Ehrung: Vorstand Vinzenz Kehrle bingt es auf 60 Sängerjahre. Aus Sängerkreisen ist zu hören, dass er von Erwin Hölz, damals Chorleiter und Rektor der Schule in Mittelbiberach, als Jugendlicher zum Mitsingen bei der „Sängerlust“ motiviert wurde. Zudem ist er seit zwölf Jahren Vorstand des Männergesangvereins und singt noch in einem benachbarten Kirchenchor. Erwin Gering zeichnete Kehrle mit der Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes (DCV) in Gold und Urkunde aus. Karl Neubrand konnte gesundheitsbedingt an der Versammlung nicht teilnehmen. Für 50-jährige Sängertätigkeit wird ihm das Goldene Ehrenzeichen mit Urkunde vom DCV nachgereicht. Für 40 Jahre Sängertreue erhielt Dieter Schwab die Goldene Ehrenadel mit Urkunde des Schwäbischen Chorverbandes. Schwab war einige Jahre im Vereinsausschuss und war zusätzlich für verschiedene organisatorische Aufgaben zuständig, sagte Gering. Herbert Ries trat 1990 dem Männergesangverein bei. Da wegen Corona keine Mitgliederversammlungen stattfinden konnten, ist er jetzt zwei Jahre später für 30 Jahre Sängertreue geehrt worden. Als Anerkennung und Dank erhielt Ries die Silberne Ehrennadel des OCV mit Urkunde.

„Joachim Rampf hat seine Dirigententätigkeit 1996 beim Gesangverein ‚Frohsinn’ Ingerkingen begonnen und hat 1999 die ‚Sängerlust'’Mittelbiberach übernommen“, wusste Vizepräsident Gering. Mit ihm habe der Männerchor einen musikalischen Leiter, der beim Einüben neuer Lieder viel Geduld zeige. Er verstehe es aktuelle Lieder und klassische Literatur mit den Sängern unter einen Hut zu bringen, so Gering. Dirigent Joachim Rampf erhielt für 25 Jahre Chorleitertätigkeit die Goldene Ehrennadel mit Urkunde vom OCV. Im Gespräch mit ihm war zu erfahren, dass er weitere Chöre leitet. Karl Birk besetzt den 2. Tenor. Für seine 15-jährige Sängertätigkeit wurde er von Vinzenz Kehrle vereinsintern geehrt. Vorstand Vinzenz Kehrle gratulierte den Jubilaren mit einem Vereinspräsent.