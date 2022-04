Rotationen in Venedig

Fotokünstler Helge Weinrebe aus Mittelbiberach nimmt in diesem Jahr an einer digitalen Gruppenausstellung in Venedig teil. Wie der Fotograf mitteilt, sei seine Bewerbung vom Artbox.Projekt Venezia 1.0 geprüft und angenommen worden. Kuratiert wurde diese Ausstellung von Patricia Zenklusen, die seit über 30 Jahren im globalen Kunstgeschäft tätig sei.

Weinrebe wird per Bildschirm vier Beispiele aus seinem Digital-Projekt „Rotationen“ zeigen, zwei Triple- und zwei Einzelbilder, die zum Teil auch schon Bad Schussenried und in der Mitglieder-Ausstellung des Kunstvereins Biberach als großformatige Drucke zu sehen waren.

Die Biennale Artbox Expo findet statt im Tana Art Space in Venedig und steht unter dem Motto „Globalisierung der Kunstwelt“. Diese Präsentation ist geöffnet vom Sonntag, 1. Mai, bis zum Sonntag, 31. Juli. Der Ausstellungsort befindet sich in unmittelbarer Nähe des Arsenale, einem der zentralen Orte der Biennale di Venezia. Beispiele für „Rotationen“ gibt es auf der Homepage: https://helge-weinrebe.jimdofree.com/