Richtfest in der Schönenbucher Straße

Auf dem Areal Imhof in der Schönenbucher Straße in Mittelbiberach ist am Freitag Richtfest gefeiert worden. Die ersten Eigentümer und Mieter können im Sommer 2018 einziehen.

Die Grundbesitzgesellschaft Mittelbiberach GbR als Bauträgerin hatte zum Richtfest eingeladen. Neben Vertretern der Gesellschaft sind Ingenieure, Statiker, Berater, sowie Chefs der am Bau beteiligten Firmen und ihre Mitarbeiter, rund 50 an dem Projekt Beteiligte, gekommen.

„Wir feiern heute das 13. Richtfest“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Paul-Hermann Guter von der Grundbesitzgesellschaft GbR Mittelbiberach bei seiner Begrüßung rückblickend. Die Wohnanlage Imhof mit 31 Wohnungen sei das zweitgrößte Bauprojekt, das die Gesellschaft als Bauträger erstellt habe. „Wir freuen uns auch darüber, dass bei unseren Bauvorhaben nie ein Bauarbeiter ernsthaft verletzt wurde“. Das sei auch eine Frage des Sicherheitskonzepts „und liegt in der Verantwortung der Bauführer, lobte Guter. „Vergelts Gott für Eure gute Arbeit“, sagte er an die Firmenchefs und ihre Mitarbeiter gewandt, bevor sich die Zimmerleute auf dem Dach für den Richtspruch positioniert hatten. Die Blicke der Anwesenden richteten sich dann zu den Zimmerern in der Höhe, wo der beste Jungzimmerer des Landeswettbewerbs 2016, Lukas Pfarr (Zimmerei Maiggler), einen langen Richtspruch auswendig vortrug. „Die ersten Wohnungen können voraussichtlich in diesem Sommer bezogen werden“, schätzte Paul-Hermann Guter. Die drei Häuser der Wohnanlage Imhof haben 31 barrierefreie Wohnungen, davon sechs Penthousewohnungen, 41 Tiefgaragenstellplätze und neun Außenstellplätze. Die energieeffizienten Häuser entsprechen der Bauweise nach KfW 55. „Alle Wohnungen sind seit längerem verkauft“, verriet Geschäftsführer Albert Schmid von der Grundbesitzgesellschaft GbR Mittelbiberach. Und: Die meisten Wohnungen seien von Eigennutzern erworben worden.