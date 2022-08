Red Dot Award für die Agentur Saupe Communication

Für herausragendes „Brands & Communication Design“ der Marke Hrmony ist die Agentur Saupe Communication mit Sitz in Stuttgart und Mittelbiberach jetzt mit dem Red Dot Award ausgezeichnet worden. Hrmony ist eine smarte App-Lösung für digitale Essensmarken und ermöglicht Unternehmen, die Belegschaft monatlich bis zu einer Summe von 100,05 Euro mit steuerfreien Essensgutscheinen auszustatten, diese zu erfassen und transparent abzurechnen.

Der Red Dot Award ist nicht nur in der Kommunikationsbranche, sondern mittlerweile auch bei Verbrauchern ein etabliertes Zeichen für ausgezeichnetes Design. In diesem Jahr meldeten erneut rund 20 000 Agenturen, Designer und Unternehmen aus der ganzen Welt ihre Marken und Kommunikationsdesigns für den begehrten Award an. 24 internationale Mitglieder der Red Dot Jury prüften jede Anmeldung nach objektiven Kriterien und diskutierten in Video-Calls darüber. Um die Vielfalt im Bereich Design fachgerecht bewerten zu können, unterteilt sich der Red Dot Design Award in die drei Disziplinen Product Design, Brands & Communication Design und Design Concept. „Zu sehen, dass unsere Design- und Branding-Konzepte und Kreationen wahrgenommen und ausgezeichnet werden, macht uns wahnsinnig stolz. Das bedeutet, wir machen etwas richtig und das richtig gut – das freut uns sehr“, so Art-Direktorin Hannah Saupe.

Für die digitale Essensmarke Hrmony hat die Kommunikations-Agentur mit außergewöhnlicher Farbgebung eine eigenständige Visualisierung geschaffen. Einprägsame Grafiken ergänzen das emotionale Design und runden den Markenauftritt ab.