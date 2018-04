Rat stimmt Plänen für Spielplatz am Kindergarten zu

Der Gemeinderat hat den Plänen für die Neugestaltung des Spielplatzes am Kindergarten in Mittelbiberach zugestimmt. Dabei will die Gemeinde rund 50 000 Euro mehr investieren als ursprünglich geschätzt.

Der Spielplatz beim Kindergarten Zeppelinstraße ist in schlechtem Zustand, zuletzt mussten gar zwei größere Spielgeräte abgebaut werden, weil sie nicht mehr sicher waren (SZ berichtete). Eine grundlegende Neugestaltung soll Abhilfe schaffen. Die Pläne dafür hat Architekt Jörg Sigmund vom Büro Freiraumplanung Sigmund nun im Gemeinderat vorgestellt. „Es hat sich gezeigt, dass vor allem die topografische Lage vor Ort nicht einfach ist“, erklärte Bürgermeister Hans Berg im Gespräch mit der SZ. Der Gemeinderat hat sich daher für eine Planungsvariante entschieden, die um rund ein Drittel über den ursprünglich veranschlagten Kosten liegt. Für insgesamt 153 000 Euro soll die Neugestaltung umgesetzt werden.

Brücke zum Pfarrgarten

Die Planungen sehen vor, dass der Kleinkinderbereich aufgelockert wird und zu einer Spielecke mit Kletter- und Balancier-Elementen sowie einer Einfriedung umgestaltet wird. Zuletzt hatte Architekt Sigmund den bestehenden Bereich bereits als „Zwergengehege“ beschrieben, den er auflockern wolle.

Auch der Bereich für die Kinder über drei Jahren soll mit Spielelementen umgebaut werden. Nach den Plänen des Architekten soll eine kleine Holzbrücke über den Weg zum Pfarrhaus führen, die den Spielbereich am Kindergarten mit dem Pfarrgarten verbindet und zugleich von dem öffentlichen Fußgängerweg trennt. Der Pfarrgarten wird auch bisher bereits zum Spielen genutzt, da der Platz am Kindergarten selbst nicht ausreicht. Auch in Zukunft will die Gemeinde den Platz von der Kirche pachten.

Im Gemeinderat haben die Planungen und die Steigerung der Kosten zu einer „intensiven Diskussion“ geführt, berichtet Bürgermeister Berg. Er lobte die „sehr guten Pläne“ und verwies auch auf einen Fördertopf des Bundes, über den die Gemeinde den Spielplatz mit einem Betrag von etwa 48 000 Euro fördern lassen möchte.

Der Gemeinderat hat schließlich zugestimmt, das Büro Freiraumplanung Sigmund mit den weiteren Planungen, der Vergabe und der Objektüberwachung zu beauftragen. Die Arbeiten zur Neugestaltung sollen laut Gemeinderatsbeschluss öffentlich ausgeschrieben werden. Die Details dafür will der technische Ausschuss in Absprache mit der Kindergartenleitung festlegen. In Kürze soll dann die Ausschreibung erfolgen, spätestens zum Herbstbeginn dieses Jahres sollen die Kinder bereits den neuen Spielbereich nutzen können.