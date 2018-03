Ein Lastwagen und ein Radler sind am Mittwoch in Mittelbiberach zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 19-Jähriger mit dem Klein-Lkw kurz vor elf Uhr von einem Grundstück in die Industriestraße. Er übersah den Radler auf der Fahrbahn. Der prallte mit dem Lastwagen zusammen und stürzte. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 19-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.