Polizei zieht betrunkene Radfahrer aus dem Verkehr

Wegen Alkoholkonsums nicht mehr fahrtüchtig sind zwei Radfahrer am Sonntagabend bei Mittelbiberach gewesen. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 21 Uhr gehört, wie sich drei Männer auf dem Fuß- und Radweg zwischen Biberach und Mittelbiberach stritten. Er rief deshalb die Polizei. Die Polizei Biberach fuhr zum Radweg und traf dort auf drei Männer mit Fahrrädern. Sie waren voller Schlamm und rochen nach Alkohol. Ein Test bestätigte, dass zwei der Männer, ein 34-Jähriger und ein 49-Jähriger, so viel getrunken hatten, dass sie nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen durften. Die Polizei brachte sie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. beide erwartet eine Anzeige. Radfahrer machen sich laut Polizei strafbar, wenn sie eine bestimmte Menge Alkohl im Blut haben; auch Geldbußen, Punkte in Flensburg und der Entzug des Führerscheins drohen.