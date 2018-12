Ortssanierung und Kinderbetreuung kosten

Keine Schulden und hohe Rücklagen: Die Gemeinde Mittelbiberach steht zum Jahresende finanziell gut da. Auch im kommenden Jahr will die Gemeinde kräftig investieren, rund 3,1 Millionen Euro. Doch es gibt auch erste Warnungen, die auf eine schwächelnde Konjunktur hindeuten.

Mittelbiberach profitiert von den zurückliegenden Jahren und hat nun auch für 2019 einen positiven Haushalt beschlossen. Die geplanten Ausgaben belaufen sich auf rund 8,7 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen erwartete Einnahmen in Höhe von 9,2 Millionen Euro, so dass die Gemeinde von einem Plus in Höhe von knapp einer halben Million ausgeht. Die Zahlen hat Bürgermeister Hans Berg am Montagabend im Gemeinderat bekannt gegeben.

Die gute Grundlage gebe der Gemeinde „Kraft für die anstehenden Aufgaben“, sagte er. Im Hinblick auf die hohen Rücklagen und die Schuldenfreiheit der Gemeinde fügte er hinzu: „Mit diesen Zahlen können wir sehr zufrieden sein. Das ist eine gute Perspektive für die Zukunft.“

Wie auch in anderen Gemeinden steigen allerdings die Personalkosten erneut deutlich an, von zuletzt rund 2,4 Millionen Euro 2018 auf geplant 2,6 für 2019. Als Gründe dafür nannte Bürgermeister Berg vor allem die besseren Tarifabschlüsse für Erzieher sowie die zusätzliche Gruppe im Kinderhaus. Einen Rückgang muss die Gemeinde allerdings bei den Einnahmen aus der Einkommenssteuer verzeichnen: Der Anteil, den die Gemeinde erhält, fällt voraussichtlich geringer aus als in den Vorjahren. „Das braucht uns nicht erschrecken“, sagte Berg. Dennoch könnte der Rückgang bedeuten, „dass düstere Wolken aufziehen“, es sei „ein kleines Zeichen“ dafür, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung im Land abschwächt.

Die Gemeinde selbst steht aber dennoch weiterhin gut da: Seit 2004 ist die Verschuldung kontinuierlich gefallen von damals 250 Euro Schulden je Einwohner. Seit 2012 ist Mittelbiberach schuldenfrei. Zeitgleich stiegen auch die Rücklagen an, also der Bestand an Zahlungsmitteln. Dieser bewegt sich aktuell bei rund acht Millionen Euro. Für das Jahr 2019 plant die Gemeinde nun damit, etwa 1,2 Millionen Euro aus diesen Rücklagen zu entnehmen, um einige Projekte zu finanzieren: Allen voran stehen in Mittelbiberach die Ausgaben für das Landessanierungsprogramm. 1,5 Millionen Euro hat die Gemeinde dafür veranschlagt. Die Kosten werden jedoch vom Land bezuschusst. Mit dem Geld sollen vor allem baufällige Häuser im Ort saniert werden können.

Kindergärten schlagen zu Buche

Eine halbe Million Euro hat die Gemeinde für Grunderwerb eingeplant und rund 400 000 Euro für die Schaffung von Flüchtlingsunterbringungen. Zurzeit aber sei kein „akuter“ Bedarf zu erwarten, betonte Berg. Die Gemeinde rechne lediglich mit etwa fünf Personen, die im kommenden Jahr untergebracht werden müssen. Ob das veranschlagte Geld dann tatsächlich auch benötigt werde, sei fraglich.

Auch für den Neubau eines Kindergartens hat die Gemeinde nun eine erste Planungsrate im Haushalt bereitgestellt. Vor allem für unter Dreijährige wachse der Bedarf.

Bei den Gemeinderäten stießen die Vorhaben der Gemeinde auf reichlich Zustimmung: Hans Mast lobte Bürgermeister Berg: „Sie hinterlassen ein bestelltes Feld.“ Berg scheidet dieses Jahr aus dem Amt aus. Gemeinderat Mast betonte auch, die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm sei „eine tolle Sache“. Mit Blick auf die wachsenden Ausgaben für die Kindergärten und die steigenden Unterhaltungsmaßnahmen warnte er aber auch: „Der Investitionsspielraum wird geringer.“ Die Gemeinde müsse darauf achten, in Zukunft nicht „von der Substanz“ zu leben.

Lob kam auch von Manfred Wonschak: Er dankte der Gemeindeverwaltung, ging aber auch auf den ökologischen Ausgleich ein. Dieser sei wichtig, wenn die Gemeinde weitere Baugebiete erschließen wolle. Die Investitionen von 3,1 Millionen Euro nannte er „einen stolzen Betrag“.

Einmütig stimmten die Räte für den Haushaltsplan und die Satzung 2019.